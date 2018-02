La ciència i la tècnica dels joves es posa a concurs a Igualada en la lliga First Lego

Igualada viurà aquest cap de setmana un torneig de classificació de la First Lego League, un programa que a partir de la competició vol fomentar l'aparició de vocacions científiques i tecnològiques. La Fundació Scientia, el Consorci Universitari d'Igualada i l'Ajuntament de la ciutat convoquen el certamen, que tindrà la participació de 150 joves a la capital de l'Anoia. A tot el món, aquesta competició mou més de 365.000 joves d'entre 10 i 16 anys de 90 països diferents. La prova es fa el dia 18, diumenge, al Campus Universitari.

Els 150 joves que participaran al torneig de First Lego League a Igualada han estat treballant durant més de 10 setmanes en equip per dissenyar, construir i programar un robot, així com desenvolupar un projecte científic que solucioni un problema concret que ells mateixos han identificat. Tots els equips presentaran el dia 18 de febrer les seves propostes de solució.

Els organitzadors de la First Lego League han explicat que «el procés és molt més important que el resultat», i «l'essencial és que els joves descobreixen i aprenen mitjançant l'experiència».

Aquest any, a més d'aquest torneig a la ciutat d'Igualada, se celebraran 32 tornejos classificatoris First Lego League més, i hi participaran 1.900 equips i 2.700 voluntaris. Els equips seleccionats dels tornejos classificatoris arribaran a la gran final, que enguany se celebrarà a Logronyo, els dies 10 i 11 de març.

Cada temporada First Lego League proposa la temàtica del repte, que respon sempre a un problema d'actualitat. En aquesta 12a edició, 5.000 joves se submergiran al món de la gestió de l'aigua amb el Repte Hidro Dinamics i exploraran on i com trobar-la, com transportar-la, com fer-ne ús i com gestionar-la. En el marc d'aquesta temàtica, Sorea i Aigua de Rigat han volgut sumar-se com a col·laboradors temàtics d'a-questa gran aventura de ciència i tecnologia per a joves al nostre país. Els més petits de 6 a 9 anys també participen en aquesta aventura fascinant. És la vesrió júnior que promou el descobriment i la cura del món que els envolta. En aquest cas hi ha 23 esdeveniments. A Igualada hi haurà 6 equips d'aquests concursants més joves.

Amb aquest concurs es vol potenciar l'aprenentatge integrat de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i tot, a través del treball en equip.