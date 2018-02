Esparreguera aporta 26 parelles per aprendre català en un acte de voluntariat

Una cinquantena de persones van assistir a la inauguració del programa Voluntaris per la llengua d'Esparreguera, en un acte presidit per la regidora de Política Lingüística, Mariona Masferrer. Un total de vint-i-sis parelles de voluntaris, un que ensenya i l'altre que aprèn, participen aquest any en aquest programa, que ha arribat als quinze anys de vida i del qual Esparreguera va ser una de les poblacions pioneres.

El període d'ensenyament s'allarga tradicionalment de Santa Eulàlia a Sant Jordi, durant deu setmanes , encara que s'acostuma a tancar a final de curs, juntament amb els diferents nivells d'estudis que ofereix el Servei Local.

Després de quinze edicions, Marc Piera, responsable del Servei Local de Català a Esparreguera, va explicar que «ara no només estem fent xarxa social; també creem consciència lingüística, convidant la gent a tenir una actitud no només pragmàtica, perquè potser els cal obtenir el nivell C, sinó també de compromís social i cívic amb la llengua pròpia del nostre país».

Aquest any, el programa té la col·laboració de 160 establiments comercials adherits. Aquests tenen el compromís d'ajudar a aprendre el català, atenent tothom qui entri a les botigues i s'adreci en català, encara que no el parli bé, en aquesta llengua. Si el client manifesta que és aprenent del Servei Local de Català, rebrà una atenció lingüística especial.