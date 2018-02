Igualada celebra els 40 anys d'espectacles amb la Xarxa

La Xarxa Igualada, l'entitat dedicada a la programació per a públic familiar, celebra enguany el seu 40è aniversari. Per commemorar l'aniversari, el grup farà més del que ja ha demostrat durant quaranta anys que sap fer: muntar espectacles.

Avui, dissabte, a 2/4 de 7, al Teatre Municipal l'Ateneu, actuaran The Penguins, una banda fascinada pels ritmes caribenys que presentarà el seu concert, amb una bona colla de músics a l'escenari. I demà, diumenge, la Rambla de Sant Isidre s'omplirà d'espectacles, a partir de les 11 del matí. Circ Xic fa un homenatge als circs ambulants, a 3/4 de 12 arribarà El senyor de les baldufes de la companyia Penélope y Aquiles, que és un espectacle refinat i radiant. Fèlix Brunet presentarà Bicicadabra a 2/4 d'1.

A 1/4 de 2, al Casal Popular Foment, Biel Rossell Pelfort presentarà Joan l'acompanyant, una breu adaptació d'El Lazarillo de Tormes (1554) dirigida per Paco Paricio, de Los titiriteros de Binéfar. A les 2 del migdia hi haurà un vermut familiar al Casal Popular el Foment i la tarda serà cinematogràfica. A les 6, al Teatre Municipal l'Ateneu, hi haurà la projecció de Gran Prix a la muntanya dels invents (1975).

La història del grup igualadí va començar a partir de l'experiència terrassenca. El Grup Rialles Igualada (actualment Grup Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils d'Igualada), va iniciar les seves activitats durant el curs 77-78, concretament havia de començar el dia 15 de gener del 1978 amb una cercavila i espectacle del Grup La Mulassa, de Girona, que es va haver de suspendre a causa de la nevada. Començà, doncs, el dia 28 amb la projecció de la pel·lícula La Ventafocs.

La història havia començat molt abans en una reunió a final d'agost del 1977 de l'Associació de Pares de Família d'Igualada amb Francesc Clua, que era el coordinador del Moviment Rialles de Catalunya, acollit a Òmnium Cultural, i tenia la seva seu a Terrassa. Aquest moviment es va obrir també en aquell moment a Sabadell, Badalona, Manresa i Vilafranca del Penedès, i esdevenia així una de les primeres ciutats amb programació estable.

La finalitat de Rialles en el seu origen, i que és plenament vigent actualment a La Xarxa, era promoure espectacles de qualitat estètica i pedagògica per a un públic familiar, que permetessin la participació i creativitat i que fessin sintonitzar el públic amb la cultura catalana.

Fruit d'aquesta iniciativa, l'any 1990 el grup Rialles impulsà La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d'Igualada, que l'any que ve arribarà a la 30a edició. L'any 1995 el grup Rialles d'Igualada es va incorporar a la Fundació Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil, per continuar de manera ininterrompuda la seva habitual programació.



Grups Xarxa a tot el país

Actualment la Fundació Xarxa la formen 77 grups locals repartits en 29 comarques del territori català. El col·lectiu de voluntaris ascendeix al mig miler de persones aproximadament. Gent compromesa amb la cultura que dediquen les seves hores lliures, esforç i il·lusió a atansar el teatre als infants i a les famílies, i fomentar d'aquesta manera la creació de nous públics de la cultura.

A Igualada, això suposa tenir una dotzena de representacions al llarg de la temporada, que comença el setembre i acaba abans de La Mostra. Les funcions es fan quinzenalment al Teatre Municipal de l'Ateneu. Actualment, unes 15 persones formen el grup local de La Xarxa, i ara fa 40 anys que du a terme la tasca iniciada a la ciutat. Xarxa Igualada té més de 1.200 socis, no només de la ciutat, sinó també d'altres indrets. A banda de la programació estable, Xarxa Igualada organitza els espectacles infantils de la festa major de la ciutat, així com el ball de Carnestoltes.

A més, aporta i coordina el voluntariat a La Mostra d'Igualada, fira de Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya que anualment se celebra a la ciutat. Els responsables de Xarxa consideren que la millor manera de celebrar el passat és ser presents i omplir d'espectacles els carrers i els teatres, passant pels diferents gèneres que han donat sentit a l'entitat.