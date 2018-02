Olesa de Montserrat promou l'exercici físic amb sis rutes a l'entorn del poble

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha creat sis rutes en l'entorn urbà per promoure l'activitat física i les conductes saludables entre la població. És una acció que el govern local fa dins el programa «Voltem Olesa».

La regidora de Salut Pública d'Olesa, Montserrat Vergara, ha explicat que el projecte va sorgir a partir del programa «Fem Salut», que convida a fer rutes guiades pel terme natural cada dimarts i dijous, amb la voluntat de treballar l'activitat física en un entorn més urbà. Amb aquesta idea com a objectiu, personal tècnic municipal va pensar diferents propostes de rutes urbanes, o voltes, intentant també integrar la ruta quotidiana que segueix la ciutadania en diferents indrets del municipi. Segons la regidora de Salut Pública, Montserrat Vergara, es volen crear rutes que pugui fer tothom, és a dir, persones actives físicament però també aquelles que tenen problemes de salut o de mobilitat. Per aquesta raó, segons Vergara, «la primera ruta o volta que es proposa se centra en la zona de l'Eixample, caracteritzat justament per la manca d'espais i d'equipaments apropiats per motivar la realització d'activitat física d'intensitat moderada».

A partir d'aquesta decisió s'han realitzat diferents estudis, anàlisis i reflexions per decidir el traçat de la ruta, els espais públics que cal dinamitzar, i els equipaments que cal instal·lar. Tot plegat amb la intenció d'adaptar la ruta als seus nombrosos i diversos propòsits, així com a les necessitats de col·lectius tan diferents com la gent gran, els infants i el jovent.

L'objectiu és que aquesta ruta per l'Eixample estigui totalment definida i marcada el mes de juny. Al llarg del recorregut es posaran diferents elements per ajudar a assolir els objectius del projecte, com ara taules de tennis taula, bancs, plantes autòctones i fites de control de quilòmetres.