Es crea una entitat entre Esparreguera i Olesa per preservar la Colònia Sedó

L'Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó (vella colònia tèxtil) presenta un projecte de preservar, conservar i potenciar aquest espai singular en l'àmbit històric, paisatgístic i turístic amb la col·laboració d'Olesa de Montserrat i Esparreguera, municipis que han estat una part important de la seva història. Es va presentar el projecte de l'associació a la sala d'actes de l'espai Can Pascual d'Esparreguera divendres al vespre, amb gran èxit de públic.

En aquesta presentació en societat van ser-hi presents, a més del president de l'associació, l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, i l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, i van deixar palès l'interès comú de les dues poblacions per potenciar aquest projecte de dinamització i potenciació d'aquest singular espai industrial i històric.

El president de l'associació, Josep Maria Cobos, ha remarcat els objectius principals amb els quals neix aquesta entitat, que principalment es dedicarà a trobar sinergies amb les diferents institucions per preservar, rehabilitar i promocionar l'espai com un element d'atracció de turisme cultural, a més es promourà diverses activitats tant museístiques com de caràcter paisatgístic per potenciar l'entorn natural de la colònia.

Un dels primers moviments que farà l'associació serà aconseguir que la Colònia Sedó sigui declarada Bé Cultural d'Interès Nacional per poder ajudar en la seva preservació i aconseguir així que cap actuació pugui malmetre de manera definitiva aquest espai de la memòria històrica vinculada a la indústria tèxtil de Catalunya.

D'altra banda, es vol crear un projecte de conservació de la memòria històrica a través de la consecució de testimonis directes que van viure en els darrers anys de la colònia en actiu, ara ja fa més de 40 anys, per poder tenir present el valor històric de la colònia i passar aquest testimoni a generacions futures, i posar l'accent en la figura de la dona dins la colònia com a element històric a reivindicar i explicar dins el projecte.

Tota aquesta iniciativa es vol fer sempre essent coherents amb les línies marcades com a objectiu i afavorint la convivència amb els diversos usos que encara té la colònia, que encara té algun ús industrial i habitacional. A més, aquest últim objectiu es vol assolir amb una profunda vinculació amb els municipis que participen de la iniciativa.

L'alcaldessa d'Olesa va comentar, sobre aquesta iniciativa, que «recuperar patrimoni sempre és important, és molt positiu». A més, va destacar la importància que pot tenir per a aquest projecte la iniciativa de Vies Blaves de la Diputació de Barcelona per reconstruir l'antiga Palanca que unia Olesa amb la colònia tèxtil i Esparreguera temps enrere.

Segons l'alcalde d'Esparreguera, amb aquest projecte «hem d'aprofitar la redacció del nou POUM per crear sinergies i crear un nou futur allà, així que la creació d'aquesta associació ens ajudarà a unir esforços d'institucions i societat civil per potenciar aquest espai».

Aquesta iniciativa que ara tot just comença a caminar es presentarà també divendres a les 7 de la tarda a Olesa de Montserrat per poder implicar els dos municipis.