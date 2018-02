Més de 150 joves porten els seus robots a Igualada en la First Lego League

El Campus Universitari d'Igualada ha estat aquest diumenge una de les capitals del robot jove en la celebració d'un enfrontament de la First Lego League. L'equip que s'ha classificat a Igualada ha estat Vec's, de l'escola Vedruna de Sant Sadurní d'Anoia. De la totalitat d'equips d'Igualadins, i de gent d'altres indrets del territori, els classificats passaran a la següent etapa competitiva.

Els petits inventors, d'entre 6 i 16 anys, van haver de dissenyar androides que fossin capaços de superar algunes missions a contrarellotge. A més a més, se'ls va demanar possibles solucions per la millora d'una temàtica d'interès mundial. Sota el consell d'un entrenador, els equips d'entre 2 i 10 participants van haver de fer front a aquests dos grans reptes.

Berta Roca, de l'equip d'organització, explica a Regió 7 que «el First Lego League va més enllà dels robots: es fomenta la comunicació, el treball en equip, l'experiència vital, l'interès científic i altres valors essencials. És molt més que una simple competició».

Enguany la problemàtica a tractar ha estat la gestió de l'aigua, un repte a partir del qual els infants van haver d'enginyar solucions. Com transportar-la o com fer-ne ús responsable van ser alguns dels interrogants que van haver de resoldre. Aquesta primera part va ser prèvia a la trobada d'ahir.

Des de feia mesos, els petits inventors ja barrinaven com resoldre aquesta qüestió. També treballaven en un projecte científic que tenia com a objectiu la creació d'un robot. A la petita màquina programada pels infants se li van encomanar algunes accions, com transportar aigua simulada amb peces de Lego blaves.