Els més petits viuen amb espectacles la celebració dels 40 anys de la Xarxa

Coneguda per apropar el món del teatre als més petits de la casa, la Xarxa Igualada ha celebrat aquest cap de setmana les seves quatre dècades de vida. Les famílies igualadines van poder gaudir dels diversos espectacles programats el dissabte a la tarda i diumenge al matí, des d'un concert de reagge per a xics, de la mà de la banda d'animació infantil The Penguins, fins al teatre de car-rer.

La Rambla Sant Isidre va acollir tres propostes, les quals no van deixar ningú indiferent: biCrirc, acrobàcies i enginys amb cadenes i monocicles; El senyor de les baldufes, que combinava l'humor amb la participació del públic; i Biciacadabra, una proposta que va barrejar màgia amb tocs de clown.

Més de tres centenars de persones van gaudiar d'aquests espectacles a peu de carrer. Cap a la una del migdia, al Casal Popular Foment, una adaptació d' El lazarillo de Tormes de Biel Pelfort varepassar les peripècies d'aquest peculiar protagonista.

Finalment, a la tarda va tenir lloc una projecció cinematogràfica al Teatre de l'Ateneu: Grand Prix a la muntanya dels invents va acostar les aventures d'un inventor de cotxes. La història del grup igualadí la Xarxa Igualada va començar a partir d'una experiència terrassenca similar. El Grup Rialles Igualada (actualment Grup Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils d'Igualada) va iniciar les seves activitats durant el curs 77-78. En l'actualitat, la Xarxa de la ciutat té més de 1200 socis. Per als infants, ser-ne soci suposa una sèrie d'avantatges, com ara un descompte en el preu de l'entrada, rebre la programació a casa i un petit obsequi el dia de l'aniversari – i tot això és totalment gratuït! .

A banda de la programació estable, Xarxa Igualada organitza els espectacles infantils de la festa major de la ciutat, així com el ball de Carnestoltes. Les actuacions són de caràcter quinzenal, al Teatre Municipal de l'Ateneu.