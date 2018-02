La festa del Carnaval de Calaf va reunir 13 carrosses

La Festa del Pellofa es va iniciar divendres al matí amb les cercaviles organitzades pels centres educatius del municipi i va continuar al vespre amb el torneig de duro, on hi van participar 30 equips. Per acabar, va tenir lloc l'Animal Party, una festa amb entrada oberta a l'envelat, on la gent havia d'anar disfressada d'animal i amenitzada amb un bou mecànic, el PD Polseguera i el ritme de Tropical Riots.

Aquest any, l'espectacle infantil va tenir lloc el dissabte al matí. Jaume Ivars amb "Que comenci la festa" va fer protagonistes als infants i les seves disfresses. Alhora, La Polseguera, van ser els encarregats d'anar per les botigues de la vila a fer la valoració del concurs de botiguers on hi van participar més d'una trentena de comerços.

La rua va ser novament la gran protagonista del cap de setmana. Any rere any se supera en nombre i enguany fins a 13 carrosses i 5 comparses participaven pels carrers de Calaf. Les batucades "Sambandreu" i "Ben Sonats" van acompanyar la rua amb el seu ritme festiu que va sortir a les 16.30 hores des del Casal de Calaf. Tot i el fred, els calafins no es van voler perdre el gran espectacle que omplia els carrers de música, comparses, carrosses i disfresses.

Enguany, la Pellofa i les seves ajudants van tornar a ser l'ànima de la festa amb un pregó que va escalfar als calafins a l'envelat amb les seves frases pujades to que feien un repàs irònica a l'actualitat municipal. Allà, es va fer entrega dels primer premis de la nit. En el concurs dels botiguers, els premis van ser per als grups Marrecs, Vedella i Cafè del Casal. Els premis de la rua van ser per Astrocat, All i Oli i Articfins. I la millor comparsa va ser per Ben Sonats.

Després de la desfilada, la festa va continuar amb la XII Mamada, el correbars de Carnaval, amb l'assistència de 220 participats. Va comptar amb la participació de 7 bars del poble que van oferir un gran assortit de menjar i beure als participants que després van anar a l'envelat per acabar la festa.

Finalment, ell ball de disfresses va comptar amb els concerts de l''Orquestra Tropical, La Sra. Tomasa i Dj Partisana. Durant la nit, també hi va haver un concurs de disfresses i les comparses premiades en aquest cas van ser: "We can do it" per ser la disfressa "més catxonda" i "Apicultors" per ser la disfressa que "més ho peta".