Jubilats i monoparentals d'Igualada tenen ajudes per fer front a l'IBI

L'Ajuntament d'Igualada ha obert els terminis de sol·licitud per demanar diferents subvencions, adreçades específicament a les famílies monoparentals i a les persones grans o pensionistes.

D'una banda, fins al proper 29 de març, les persones empadronades a Igualada més grans de 65 anys o pensionistes i les famílies monoparentals, poden demanar una subvenció per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), sempre que compleixin els requisits indicats a les bases de la convocatòria de l'Ajuntament igualadí.

D'altra banda, podran sol·licitar una reducció de la taxa per a la recollida d'escombraries totes les persones més grans de 65 anys o pensionistes, que no siguin propietaris de béns immobles, exceptuant l'habitatge i el pàrquing vinculat per al qual es demana la bonificació.

Fonts municipals han explicat que «totes les persones que constin empadronades al domicili per al qual se sol·licita l'exempció també hauran de complir aquests requisits». Hi ha excepcions en el cas «què qui convisqui i no compleixi aquestes condicions siguin fills menors de 16 anys o tutelats. Pel que fa a aquest ajut, el termini de sol·licitud finalitza abans, el dimecres 28 de febrer».

Els detalls, condicions i documentació necessària per poder optar a rebre aquesta subvenció es poden consultar en línia al web tramits.igualada.cat o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), a la Plaça de l'Ajuntament 1, de dilluns a dijous de 8 a 18 h i els divendres de 8 a 14 h.