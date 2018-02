Les obres de renovació del barri de Buenos Aires de Martorell van a bon ritme

Representants de l'Ajuntament de Martorell, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Diputació de Barcelona i veïns del barri de Buenos Aires s'han mostrat satisfets de com avancen les obres de rehabilitació de les façanes dels edificis d'habitatges del barri. Es tracta d'una actuació feta en col·laboració entre totes les entitats que té com a objectiu solucionar les deficiències detectades en els revestiments de les façanes, que comportaven perills de despreniments com a conseqüència de la degradació dels materials.

El projecte preveu la rehabilitació de deu façanes. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell subvencionen el 60% de l'obra, mentre que els veïns han de fer-se càrrec del 40% del cost restant.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, subratlla que l'actuació suposarà la renovació completa del paisatge urbà del barri de Buenos Aires i la complexitat de posar d'acord tots els agents.