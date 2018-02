PSC i Entesa de Sant Esteve trenquen el govern amb ERC

Els grup del PSC i Entesa de Sant Esteve Sesrovires acabaran el mandat sense el suport dels dos regidors d'ERC. Aquest trencament es deu a la manca de suport dels republicans en una operació de venda de sòl que hauria reportat per a l'Ajuntament uns ingressos de 3,7 milions, segons PSC i Entesa.

En un comunicat, ambdues formacions acusen l'exalcaldessa del municipi i portaveu dels republicans, Carme Rallo, de «falta de lleialtat institucional» i de «bloquejar permanentment l'acció de govern». El desencadenant de la ruptura, s'afegeix al comunicat, ha estat el bloqueig de Rallo a la venda d'una parcel·la municipal que hauria reportat 3,7 milions d'euros al consistori.

El pacte a tres a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires es va signar ara fa dos anys i incloïa que ERC ostentés l'alcaldia fins al mes d'octubre passat i el socialista Enric Carbonell la resta de legislatura. Amb el trencament, PSC i Entesa, amb 5 i 1 regidors dels 13 que formen el consistori, treballaran per buscar un nou acord que permeti un govern estable al municipi. Ara el govern està en minoria. A l'oposició hi ha dos regidors d'Ara i Sempre i 1 de CiU

Les causes d'aquest trencament, segons el comunicat, «són molt diverses, però en destaquen la continuada falta de lleialtat institucional, l'apropiació de l'obra de govern amb total ignorància de la imprescindible contribució dels seus companys i companyes de govern, les iniciatives sense consens i les decisions unilaterals que han buscat el bloqueig de projectes que considerem prioritaris».

El 15 de febrer passat, en la sessió de Comissió Informativa, la regidora republicana no va donar suport a l'aprovació del plec de condicions per a la subhasta d'una parcel·la de Can Margarit, que suposaria ingressar 3,7 milions d'euros.