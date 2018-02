Tots els partits de Martorell reclamen que la ciutat sigui considerada zona metropolitana en el transport públic

Tots els grups polítics de l´Ajuntament de Martorell estan d'acord en fer una reclamació a l´Autoritat del Transport Metropolità (ATM) perquè les quatre estacions de tren de la població s´incloguin dins de la zona tarifària 1, el que suposoria un estalvi molt significatiu per als usuaris del transport públic d'aquesta població. Actualment, el municipi té estacions a les zones 2 i 3. L'abaratiment del bitllet seria també un esquer per incrementar el número d'usuaris.

El Ple Municipal de febrer celebrat aquest dilluns va aprovar, per unanimitat, una moció que reclama millores econòmiques i en l´infraestructura del transport ferroviari a Martorell. La proposta demana a l´ATM que unifiqui la tarifa de les quatre estacions del terme i que les inclogui totes dins de la zona 1 (la dels municipis més propers a Barcelona) perquè hi hagi un estalvi important per a l´usuari. Per altra banda, reclama de nou al Ministeri de Foment que acabi les obres de connexió de les estacions de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat a l´estació de Martorell Central.

Martorell és un important nus ferroviari amb quatre estacions de tren que pertanyen a dues zones tarifàries diferents: la de Martorell Vila-Castellbisbal pertany a la zona 2 i les de Martorell Enllaç i Martorell Central –connexió entre línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de Renfe- formen part de la zona 3. Tal i com s'exposa a la moció, aquest fet suposa un greuge comparatiu per a molts martorellencs que, pel mateix servei, com pot ser anar i/o tornar de Barcelona a Martorell, paguen un bitllet molt més car només pel fet de viure en barris diferents dins del mateix municipi i accedir al ferrocarril en una estació diferent.

Les obres de l'estació intermodal



La proposta incloïa també la reclamació, al Ministeri de Foment del Govern Espanyol, de "finalitzar les obres de l´Estació Martorell Central per tal de convertir-la en una veritable estació intermodal entre els serveis de Rodalies RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tal i com estava previst des del seu inici". Foment tenia previst construir un enllaç directe entre l´estació de Renfe i la de Ferrocarrils i, deu anys després, encara està pendent de construcció. La part més important de la inversió, com és el cobriment de vies, ja ha estat realitzada, deixant l´espai preparat per la nova estació i la connexió de les andanes, una actuació que ja disposava d´un projecte realitzat per l´INECO i treballat conjuntament per l´Ajuntament i la Generalitat.