Els familiars dels interns a la residència Pare Vilaseca tenen una aplicació per informar-se

La residència i centre de dia Pare Vilaseca ha començat a usar GerApp, un nou canal de comunicació amb els familiars de les persones ateses en aquest equipament del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI). GerApp és una aplicació mòbil que els familiars es poden descarregar gratuïtament al mòbil o tauleta i que els permetrà rebre avisos i informació relacionats amb el dia a dia de la residència o del centre de dia.

Els familiars simplement han d'instal·lar al seu mòbil o tauleta l'aplicació GerApp, disponible per a Android a Google Play i per a iPhones a l'App Store, i entrar l'usuari i contrasenya que rebran si donen les seves dades a la recepció de la residència.

Un grup de 14 professionals del centre, incloent-hi infermeres, auxiliars, treballadores socials, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, nutricionistes, administratius i direcció, han rebut aquest mes de febrer una sessió de formació a càrrec de Marc Vancells, director comercial de GerApp, que també ha conduït una sessió informativa adreçada als familiars.

L'aplicació permet enviar als familiars tot tipus de notificacions, genèriques o individualitzades, ja sigui per demanar que portin roba o altres objectes, informar-los de l'estat de salut de la persona atesa, de la programació de visites al metge o de totes les activitats i actes que fa el centre. També permet que els familiars consultin els menús creats per la dietista, autoritzin peticions fetes pels professionals de la residència i centre de dia, consultin el calendari per veure les activitats que fan les persones ateses i vegin fotografies d'activitats i sortides del centre.

És una aplicació que complementa els canals de comunicació existents i ha de millorar la informació centre-família.