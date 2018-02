El ple de Martorell reclama que la vila sigui zona metropolitana en el transport públic

Tots els grups polítics de l'Ajuntament de Martorell estan d'acord a fer una reclamació a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) perquè les quatre estacions de tren de la població s'incloguin dins de la zona tarifària 1, el que suposaria un estalvi molt significatiu per als usuaris del transport públic d'aquesta població. Actualment, el municipi té estacions a les zones 2 i 3. L'abaratiment del bitllet també seria un esquer per incrementar el nombre d'usuaris.

El ple municipal de febrer celebrat dilluns va aprovar, per unanimitat, una moció que reclama millores econòmiques i en l'infraestructura del transport ferroviari a Martorell. La proposta demana a l'ATM que unifiqui la tarifa de les quatre estacions del terme i que les inclogui totes dins de la zona 1 (la dels municipis més propers a Barcelona) perquè hi hagi un estalvi important per a l'usuari. Per altra banda, reclama de nou al ministeri de Foment que acabi les obres de connexió de les estacions de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de Martorell Central.

Martorell és un important nus ferroviari amb quatre estacions de tren que pertanyen a dues zones tarifàries diferents: la de Martorell Vila-Castellbisbal pertany a la zona 2 i les de Martorell Enllaç i Martorell Central –connexió entre línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de Renfe– formen part de la zona 3. Els partits consideren que tenen una situació de greuge entre els mateixos martorellencs.