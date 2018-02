260 alumnes de centres igualadins aprenen a ser emprenedors

El projecte Cultura Emprenedora a l´Escola, impulsat per la Diputació de Barcelona, aplega aquest any 260 alumnes de diferents centres d'Igualada. La iniciativa té com a objectiu promoure i fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior de l´educació primària, per desenvolupar valors, hàbits i capacitats claus vinculats a l´emprenedoria, segons han explicat els seus organitzadorsr.

Enguany el programa es desenvolupa concretament a les escoles dels Maristes, Escolàpies, Acadèmia Igualada, Emili Vallès, Col·legi Monalco, Mare del Diví Pastor i Escola Pia, comptant amb la participació de prop de 260 alumnes de 5è de primària. En global, un total de 7.500 alumnes de 191 centres educatius de 84 municipis de la demarcació de Barcelona participen durant aquest curs 2017-2018 en el projecte, gràcies al qual es preveu la creació d'un total de 340 cooperatives escolars.

Els equips directius de les cooperatives Dreams Maristes i Maristes Crafts dels Maristes, Emprelàpies i Ecoshop de les Escolàpies, Cop Clans i Bob Shop de l´Acadèmia Igualada, E-mil-idees de l´Emili Vallès, Monpins i Cooperavets del Col·legi Monalco i Hey Arts del Col·legi Mare del Diví Pastor s'han reunit recentment amb els respoknsables de l'OOficina d'Atenció Empresarial, a IG-Nova Tecnoespai, per tal d'intercanviar impressions sobre el procés que havien seguit fins al moment per a la constitució de la cooperativa, l´elecció de l´equip directiu i el nom, així com el producte que elaboraran.

També van presentar els estatuts i l´acta de constitució i van fer efectiva l´alta al registre de cooperatives. Igualment, els membres de la cooperativa varen fer una visita al tècnic municipal d´assessorament empresarial, amb qui van comentar diferents aspectes sobre l´elecció del producte, la viabilitat, la venda o l´estudi de mercat. Ara, la majoria de cooperatives es troben en ple procés d´elecció i elaboració dels productes, la venda dels quals es realitzarà durant el mes de maig en un mercat al centre de la ciutat. Aquest és el setè any de desenvolupament del projecte a la ciutat, en el marc del qual s´han registrat més de 50 cooperatives escolars.

El programa Cultura Emprenedora a l´Escola està impulsat per la Diputació de Barcelona i coordinat, a nivell local, pels departaments d´Ensenyament i de Dinamització Econòmica de l´Ajuntament d´Igualada.