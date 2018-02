Igualada incrementa l'oferta universitària amb un nou grau digital i de concepte dual

La Universitat de Lleida (UdL) oferirà el proper curs 2018-2019 un nou Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació al campus d'Igualada, amb 40 places a primer. Serà la primera formació universitària en el sector de la informàtica i les TIC que incorpora el sistema de formació dual, com ja es fa en graus professionalitzadors en aquests moments. Per tant, els alumnes, quan hagin completat els tres primers cursos, començaran a treballar un any en empreses. Aquesta és una porta d'entrada al món laboral. El format dual és una metodologia que permet que l'estudiantat combini la formació en les aules universitàries i l'entorn professional, i obtingui un contracte laboral, segons explicava ahir el rector de la UdL, Roberto Fernández, en la presentació dels nous estudis.

La Universitat de Lleida està decidida a convertir Igualada amb la seva porta universitària a la Catalunya Central, a competir amb les altres ofertes universitàries que ja hi ha i a convertir-se en una alternativa també per a estudis que es poden fer actualment a l'entorn de Barcelona. La previsió de la Universitat de les Terres de Ponent és de creixement continuat d'alumnes a Igualada en els propers anys, fins arribar al miler de matriculacions en graus. A partir del setembre del 2018, la UdL serà Universitat que impartirà totes les titulacions que es poden oferir a Igualada.

Roberto Fernández va presentar ahir a la tarda el nou grau i també la remodelació d'un altre, el d'Organització Industrial, que passarà a denominar-se grau en Organització Industrial i Logística. En la presentació, Fernández va ser acompanyat de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells; i el vicerector de Docència de la UdL, Paco García. També hi van assistir la tinent d'alcalde de Dinamització Econòmica i Coneixement de l'Ajuntament, Àngels Chacón, i representants de l'empresariat local: el president de TIC Anoia, Jaume Catarineu, i el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Blai Paco.

Els representants de la universitat i de l'Ajuntament van coincidir a destacar l'aposta per consolidar el Campus d'Igualada-UdL com un centre universitari que ofereixi estudis estretament relacionats als sectors locals d'activitat i a les exigències del mercat actual, de manera que es garanteixi una bona inserció als estudiants un cop finalitzin els estudis i aportin a les empreses un capital humà preparat per respondre a les seves necessitats.

El grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació té com a objectiu formar professionals del món de la computació, posant l'accent en el disseny i la implementació de les aplicacions interactives. L'alumnat obtindrà coneixements de programació, especialment en les aplicacions mòbils i web, tecnologies d'Internet, eines d'administració i seguretat de sistemes, i disseny i desenvolupament d'interfícies.

Així mateix, el grau proporcionarà coneixements en continguts relatius al disseny, la creativitat, la innovació, la comunicació interactiva o l'experiència d'usuari. La iniciativa, doncs, persegueix els objectius d'aportar als estudiants una sòlida formació bàsica complementada amb amplis coneixements pràctics que els permetin integrar-se ràpidament al món laboral i, al mateix temps, cobrir les demandes del sector TIC.



Organització industrial

A banda d'aquesta nova titulació, la UdL també remodela el grau en Organització Industrial, que passarà a denominar-se grau en Organització Industrial i Logística, reforçant els seus continguts i ampliant el ventall de sortides professionals per a l'alumnat. Aquells que el cursin, es formaran en àrees com la gestió empresarial, l'economia, l'organització de la producció, la política d'empresa, l'organització del treball i dels recursos humans, la gestió de la innovació, el màrqueting i la logística, sense oblidar les àrees pròpies de l'enginyeria, com l'automatització i el control industrial, les tecnologies mediambientals, l'enginyeria de materials i l'engi-nyeria de fluids, entre altres.

L'oferta es completa amb el grau en Infermeria que es va engegar el curs 2015-2016; el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica, que s'ofereix des del curs 2016-2017; i el grau en Enginyeria Química, que fins ara impartia la UPC. A més, al campus d'Igualada la UdL també oferirà el Màster en Enginyeria del Cuir i un nou Màster de Pràctiques i Simulació Clínica, que es presentarà properament i que tindrà l'hospital simulat 4D Health com a instal·lació clau.



Estudis de Salut a l'hospital vell

Paral·lelament i davant l'ampliació de l'oferta universitària, l'Ajuntament avança en les actuacions necessàries per desenvolupar un nou edifici dedicat íntegrament als estudis de salut a l'antic Hospital. Així doncs, els estudis d'enginyeria s'han d'acabar concentrant al campus del Pla de la Massa i els de salut al futur campus del Passeig Verdaguer. A tocar d'aquest segon edifici, al centre de la ciutat, es projecta també la construcció d'una residència per a estudiants universitaris.