L'alcalde d'Igualada anuncia una futura ampliació de la residència Vilaseca

La residència Pare Vilaseca, que gestiona el Consorci Sociosanitari d'Igualada, va estrenar ahir la nova sala Teresa Mimó. Es tracta d'un espai polivalent de 243 m2 que es posà en funcionament a final de desembre i que suposa una gran millora per a les persones ateses al centre. L'obra ha significat una inversió de 500.000 euros i ha tingut ajuts de la Fundació Bancària «la Caixa» i de la Diputació de Barcelona. La sala porta el nom de Teresa Mimó, en reconeixement a la feina que ella, vídua Riera, va fer com a pionera en la defensa dels drets de les dones, i com a promotora de la residència Pare Vilaseca.

Durant l'acte, l'alcalde d'Igualada i president del CSSI, Marc Castells, va descobrir una placa amb la biografia de Teresa Mimó i una placa commemorativa de l'acte. Jordi Ferrer, gerent del CSSI, Montserrat Riera, néta de Teresa Mimó, i Cristina González Viu, directora comercial de Barcelona província de CaixaBank, van parlar de les noves instal·lacions i de Mimó.

Castells va fer un reconeixement a la tasca que va fer Teresa Mimó, i va destacar que «aquesta obra tan necessària és la primera fase d'un projecte més ampli que consistirà en l'ampliació i reforma de la residència Pare Vilaseca».

La nova sala Teresa Mimó és situada a la part posterior del jardí central que hi ha entre els dos edificis de la residència, el primer construït l'any 1987 i el nou edifici d'ampliació, construït l'any 2005. Ambdós edificis ara queden connectats mitjançant una passarel·la coberta situada davant la façana de la nova sala.

La residència ha guanyat molt espai multifuncional. Fins ara, només hi havia una aula de 100 m2, que era massa petita per acollir moltes de les activitats del centre, que inclouen concerts, tallers, teràpies amb gossos, sessions de cinema o poesia, recepcions, xer-rades, celebracions litúrgiques o sessions formatives.

La nova sala millora l'accessibilitat ja que l'accés a la sala anterior es feia per un passadís estret que no permetia el creuament de dues cadires de rodes. La nova sala disposa d'una paret mòbil que permet dividir-la en dos espais que poden acollir activitats de forma simultània. Disposa d'un vestíbul d'entrada, dos lavabos, un d'ells adaptat, una sala de control i emmagatzematge, i un escenari.