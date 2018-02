Igualada mira el futur dels joves a través de la Fira de l'Ensenyament

Amb el lema «Encerta el teu camí», la Fira de l'Ensenyament d'Igualada va tornar a acostar als joves el món de l'educació superior: la qual poden dur a terme opcionalment després de l'etapa formativa obligatòria. L'Escorxador va bullir d'activitat el divendres i dissabte passat, amb uns 70 estands que van exposar les seves propostes formatives, molt diverses entre elles. Una trentena d'universitats, també escoles superiors i col·legis independents, van conformar un ventall d'oferta educativa de centres tant públics com privats de diversos punts del país.

La fira no deixava cap disciplina fora de joc: música, art, enginyeries, gastronomia, esports, per-ruqueria i maquillatge, ciències socials, ciències pures, biologia, medicina, etc. La llista era inacabable. Passejar entre els estands era sorprenent. Ja et podies trobar uns estudiants que estaven a mig tallar uns cabells, com d'altres que t'oferien delicioses pastes de rebosteria. Uns dels estands més freqüentats, segurament per la curiositat que generaven, van ser el dels cossos de seguretat i emergències, com Mossos d'Esquadra, Agents Rurals o Bombers de la Generalitat, que van mostrar la seva tasca dins la societat i com s'arribava a les seves files.



Un moment decisiu

A aquestes alçades d'any, quan queda poc per les preinscripcions del curs següent, als alumnes de 4rt d'ESO i sobretot els de 2n de Batxillerat de tots els centres escolars se'ls plantegen dubtes relacionats amb els seus estudis superiors. «Tothom ens pregunta què volem estudiar», va explicar a Regió7 Jana Carles, una estudiant de batxillerat de 17 anys. Ella venia acompanyada de la seva amiga Olga Solà, i les dues van repassar concretament la oferta d'universitats catalanes per realitzar una carrera en concret.

L'Olga té molt clar que vol cursar Comunicació Audiovisual, però no sap encara a quina universitat ho farà: «Estic entre la Pompeu Fabra o la UAB, per això he vingut a la fira, perquè m'expliquin com enfoquen la carrera a cada lloc».

Un altre cas és el del Jan Caselles, de 16 anys, que l'acompanya la seva mare. Encara no sap si cursar batxillerat o fer un grau mitjà d'algun camp relacionat amb l'esport: «M'agrada molt la natura i l'aire lliure, i el fet d'estar tot el dia en una classe no m'acaba de fer el pes. Segurament acabaré fent un mòdul d'esports d'aventura o d'educació en lleure, però em falta saber on fer-lo», comenta.

Els centres formatius de la ciutat i la comarca van tenir un paper especial dins la fira, ja que n'eren en gran part els protagonistes. Un dels més destacats va ser el Campus Universitari d'Igualada, que presentava la seva oferta de graus recentment ampliada: aquesta setmana ha incorporat a la cartera d'ofertes el nou grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació. El centre igualadí està adscrit a la UPC i a la universitat de Lleida per oferir titulacions relaciona es amb la salut, el món empresarial i, sobretot, l'enginyeria tèxtil. El Milà i Fontanals d'Igualada, amb més d'una quinzena de mòduls superiors i de graus mitjans, també va ser un dels més visitats de la mostra. Al llarg dels dos dies de durada, alguns centres van organitzar xerrades per acostar el seu model educatiu als assistents. Va ser el cas de les universitats públiques catalanes i algunes escoles superiors, així com centres privats.

La iniciativa estava promoguda pel departament de Joventut de la ciutat i tenia un punt d'assessorament per a aquells que tinguessin dubtes generals sobre l'ensenyament i el model educatiu actual. L'alcalde Marc Castells i membres del consorci igualadí van assistir divendres al matí a la fira i van compartir una estona amb assistents i expositors per valorar la oferta exposada. També va tenir lloc un discurs institucional.