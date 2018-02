Una empresa de congressos promou Igualada com a destí de petites trobades

Neix una iniciativa privada per impulsar Igualada i el seu entorn com a destí de proximitat per a reunions, conferències, incentius, congressos i esdeveniments. Desig Esdeveniments, empresa d'organització d'esdeveniments ubicada a Igualada, pren la iniciativa de tirar endavant la creació de la destinació Igualada.

Fonts d'aquesta empresa han indicat que «Turisme de Reunions neix amb l'objectiu d'ajudar a donar un nou model d'impuls econòmic a la ciutat i al seu entorn» i al mateix temps «identificar Igualada com a espai per a congressos, amb diferents oportunitats per oferir. Desig Esdeveniments, una empresa amb seus a Igualada i Girona, i amb clients com ara el mateix Ajuntament d'Igualada, assegura que posa el seu coneixement del sector a disposició d'aquest projecte.

Inicialment, la iniciativa portava el nom d'Igualada Convention Bureau, amb el qual es va donar a conèixer a les diferents institucions. Les mateixes fonts indiquen que tant a la Diputació de Barcelona com a l'Agència Catalana de Turisme els va agradar el projecte i van animar a tirar endavant amb una sola observació, la de canviar-li de nom.



Nom nou

Es tracta d'un problema de coincidència de definicions per a projectes d'abast molt diferent. El grup impulsor de la iniciativa ha explicat que «el canvi de nom és motivat per l'estratègia definida, quant a turisme MICE [acrònim en anglès per al turisme de reunions, incentius, congressos i exposicions] a Catalunya, que diu que només hi ha d'haver un sol Convention Bureau a la demarcació de Barcelona que aglutini tota l'oferta. Així, el projecte pren el nom d'Igualada Turisme de Reunions (Igualada MICE). Els organitzadors de la iniciativa consideren que d'aquesta manera es podrà incloure a les propostes que els organismes porten a terme per promocionar el territori.

Els mateixos responsables de Desig Esdeveniments pensen que «el posicionament passarà per esdevenir una destinació per a petits i mitjans congressos i reunions, fet diferencial dels altres destins de Catalunya». I afegeixen, «a més d'oferir els avantatges estratègics que té la ciutat d'Igualada en la seva situació al mapa de Catalunya, les propostes d'espais, la proximitat, acompanyat per la competitivitat dels preus i l'oferta d'activitats que s'hi pot trobar.

A diferència d'altres iniciatives que s'han portat a terme a la ciutat i a la comarca, l'Igualada Turisme de Reunions vol comptar amb tothom, empreses, autònoms, entitats i institucions que tinguin alguna cosa a aportar-hi. És necessari fer l'exercici de posar en comú tot el que hi ha a la ciutat i als voltants i potenciar-ho.



Iniciatives preparades

L'Igualada Turisme de Reunions actuarà com a oficina de promoció per captar nous congressos, reunions, conferències, incentius i esdeveniments, a més de donar suport i coordinació a qui ho necessiti.

Comercialment, segons les mateixes fonts, «s'incidirà en empreses i entitats de tot el territori català, però també en les d'Igualada i el seu entorn, perquè hi ha moltes possibilitats». Hi ha propostes de futur, indiquen de l'empresa, com la creació d'una targeta de fidelització per als assistents, l'edició d'un vídeo promocional i posar informació de l'oferta turística en diferents espais.