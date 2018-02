L'alcalde de la ciutat marroquina de Tetuan visita l'Ajuntament d'Igualada

L´alcalde de la ciutat marroquina de Tetuan, Mohamed Idaomar, ha estat rebut aquest dimarts, 27 de febrer, al Saló de Sessions de l´Ajuntament d´Igualada. Acompanyat de dos membres del consell comunal de la ciutat, Mohammed Charkaoui i Mohamed El Afaki, i del cap del Servei de Cooperació Descentralitzada del Comú de Tetuan, Yassir Ghailan, ha signat el llibre d´honor de la ciutat i ha rebut la benvinguda dels regidors del consistori, encapçalats per l´alcalde, Marc Castells.

Tetuan, que comparteix amb la capital de l´Anoia una llarga tradició en l´àmbit d l´adoberia, ha estat recentment reconeguda com a Ciutat Creativa per la Unesco en l´apartat de l´Artesania i les Arts Populars i aquesta delegació visita ara Igualada per a millorar els seus coneixements en aquest àmbit de l´activitat econòmica. Per això, a banda d´empreses del sector de la pell de qualitat i la seva depuradora, visiten també l´Escola Municipal d´Art i Disseny Gaspar Camps, el Museu de la Pell i el Campus Universitari Igualada-UdL.