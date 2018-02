Calaf fa tallers per a una millor integració de les dones estrangeres al municipi

Calaf inicia una sessió de tallers que es dedica a dones immigrants que viuen a la població. Se'n va fer una primera edició i ara se'n programa una altra, pensant en aportar més coneixements a les primeres que hi van participar. Davant de l'èxit dels tallers, el divendres passat, dia 23 de febrer, van tornar a començar la segona sessió. De moment, s'està realitzant amb el grup inicial, el qual està compost per una vintena de dones, per tal d'assentar el seu aprenentatge, com també a participació i la cohesió de grup.

Els tallers plantejaven activitats manuals però també l'aprenentatge del català a través de vocabulari específic que es treballava a cada sessió.

El projecte està finançat pel Consell Comarcal i el cost inclou la dinamitzadora i el material utilitzat. L'Ajuntament de Calaf preveu també col·laborar-hi econòmicament per tal de mantenir la seva continuïtat i poder-lo ampliar.

Dins del pla de convivència del 2017 es va iniciar el projecte «Taller de Dones a Calaf». La demanda va sortir d'un grup de dones d'origen estranger que tenia ganes d'implicar-se en activitats i de fer coses. Els tallers es van plantejar des de l'Àrea de Serveis a les Persones.