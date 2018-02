Igualada posa en marxa el dispositiu d'emergència de la nevada

Igualada, com la resta de la comarca, s'ha despertat blanca. Amb una sensació general d'aturada i poquíssima circulació. L'Ajuntament, d´acord amb els avisos del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i vista l'evolució de l'episodi de neu a Igualada, ha activat la fase d´Emergència del Pla Municipal per Risc de Nevades.

Durant la passada matinada, tant la Brigada Municipal com el servei de neteja han escampat sal als accessos d´equipaments públics bàsics i eixos viaris prioritaris. La Policia Local ha tallat temporalment trams de carrers pronunciats, com c/ Òdena, c/ Lleida i Passatge Colomer i, a partir de les 7h, s´ha mobilitzat la maquinària per retirar neu, començant també pels eixos prioritaris i ampliant l´acció posteriorment als diferents districtes de la ciutat.

Temporalment està interromput tant el servei de bus urbà –fins que es puguin realitzar novament les rutes en la seva totalitat– com el servei interurbà entre Igualada i Barcelona, segons informen les respectives companyies operadores. L´Ajuntament d´Igualada recorda la recomanació d´evitar desplaçaments, per evitar riscos i per facilitar les tasques del personal municipal, i de mantenir-se informat mitjançant els canals oficials.