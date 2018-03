Els comerciants d'Igualada tenen més de 100 establiments a la Botiga al carrer

Les botigues d'Igualada dissabte surten al carrer en aquest dia d'ofertes per tancar la campanya comercial de les rebaixes d'hivern. Surten i ho faran ocupant pràcticament un quilòmetre del passeig Verdaguer, una iniciativa que vol concentrar l'activitat en un lloc perquè siguin els mateixos clients els que autoincentivin la compra. Per complementar l'oferta comercial, els botiguers han previst instal·lar una zona de foodtrucks i animar l'estada a la zona amb música.

El botiguers asseguren que «els comerços oferiran els productes de la temporada vigent amb uns preus realment atractius», en aquesta edició de la Botiga al carrer que impulsa Igualada Comerç.

Com ja és habitual els últims anys, la Botiga al carrer es presenta novetats importants i uns canvis en el seu format que aportaran més comoditat a l'hora de comprar. Les botigues se centraran al paseig Verdaguer, des de l'estació vella fins al carrer Sant Josep. A part del passeig Verdaguer, també hi haurà parades davant els comerços al centre de la ciutat.

Igualada Comerç calcula que hi participaran prop de 100 comerços. Els organitzadors esperen que les condicions meteorològiques els acompanyin i que hi pugui haver centenars de persones fent les seves compres.

La Botiga al carrer és una oportunitat per als comerciants i per als clients abans de tancar el període de rebaixes, que oficialment és el dia 6 de març. De totes maneres, en aquests moments el comerç ofereix descomptes.

Per completar l'animació d'aquest dia, els botiguers també han previst activitats per als més petits, amb els espais Anima'ns Grup. És una zona de jocs de taula i hi haurà un circuit de karts. També hi haurà espais per fer manualitats i jugar de manera més activa. I s'instal·larà un planetari per conèixer les constel·lacions. Aquestes activitats seran accessibles amb vals dels comerços.