L'institut de Vilanova del Camí estrena un nou servei de biblioteca al centre

La sala d'actes de l'institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí es va omplir, dimarts, de famílies i alumnes que van voler ser presents en la inauguració de la nova biblioteca del centre. Fina Castells, responsable de la biblioteca i una de les professores més veteranes del centre, va ser l'en-carregada de repassar els avenços que l'institut ha fet des de la seva obertura, en la creació i promoció d'aquest servei.

El curs 94-95 va començar un projecte per tenir una biblioteca pròpia i, en els anys següents, amb la col·laboració d'alumnes es va anar fent una catalogació dels pocs llibres que hi havia al centre. A partir d'aleshores comencen a fer peticions per ampliar el fons bibliogràfic, que actualment ha arribat a tenir uns 4.500 documents, i també gràcies a donacions particulars.

A l'acte també va intervenir la periodista i escriptora Mireia Rubio, convidada pel centre, que amb una breu xerrada titulada «Una illa pròpia» va reivindicar la biblioteca com un espai bàsic des d'on exercir la llibertat i la ciutadania.