Esparreguera crea un centre de dia per als interns amb demències

La residència de Can Comelles d'Esparreguera serà pionera en la incorporació d'una unitat de demències a les instal·lacions ja existents. Pròpiament serà com un centre de dia pensat per donar servei a les persones que ho necessitin dins de la mateixa residència. Es tracta de la construcció d'un edifici adossat al de Can Comelles actual, en una intervenció que té un pressupost de 122.000 euros. És l'obra de més valor de les que es realitzaran en aquest mandat.

L'Ajuntament d'Esparreguera ja ha aprovat el projecte bàsic i executiu. Salvada la gestió administrativa, la previsió és que estarà en servei a la tardor vinent, després de quatre mesos d'obres.

La unitat de demències serà en un nou edifici amb una superfície de 85 m2 i podrà acollir fins a 15 persones amb un grau de demència avançat. Hi haurà una cuina i un lavabo. Es prestarà assistència de dia i a les nits els pacients aniran a dormir a les seves habitacions.

La regidora de Serveis Socials i de la Gent Gran de l'Ajuntament d'Esparreguera, María Vallejo, ha destacat, segons explicava ahir al web municipal, que «els tràmits per dur a terme aquesta actuació s'han reduït a la meitat gràcies a encomana la gestió a l'empresa Sumar Acció Social».

És una obra inclosa en el pla d'inversions municipal. La regidora de Serveis Socials i de la Gent Gran María Vallejo afirma que és la mesura més idònia per descol·lapsar la residència assistida de Can Comelles i que, malgrat que s'han fet i s'estan fent altres millores a la residència, aquest serà el projecte més important que es durà a terme a Can Comelles durant aquest mandat.