La Botiga al Carrer torna a conquerir Igualada amb el Passeig d'epicentre

Des de l'Estació Vella fins al car-rer de Sant Josep els comerços igualadins van oferir els seus millors descomptes ahir, dissabte. La capital de l'Anoia va tornar a viure una jornada de comerç de proximitat, però aquest cop amb la novetat –que ja celebra un any– que suposava una ubicació centralitzada: uns 100 establiments, combinats amb música i activitats, van repartir-se al llarg d'un quilòmetre sencer al Passeig Verdaguer.

El dia va aguantar, i malgrat les baixes temperatures al principi de setmana, el termòmetre se situava ahir a l'entorn dels 13°, però el vent bufava fort. Milers de visitants van recórrer el tram de botigues efímeres concentrades en una de les artèries viàries de la ciutat, tot i que també molts negocis van optar per treure el seu gènere fora al carrer, just davant de la seva botiga com era habitual veure en les edicions passades. El Passeig Verdaguer ja està acostumat a aquest tipus d'actes, ja que acull amb una periodicitat anual la Fira de Reis d'Igualada, i, des de fa quatre anys, la Fira Multisectorial de la comarca a final de primavera.

«Molt millor que l'any passat», apuntava la responsable de la botiga de roba Gonzalo, parlant de les vendes. «Crec que la gent està més animada, potser perquè de mica en mica la crisi se'n va, o senzillament perquè la gent té més ganes de comprar». «També és cert que oferim productes amb preus molt competitius», afegia. I és que les botigues d'estoc van aprofitar per treure's de sobre el gènere que els havia sobrat de la temporada passada i les rebaixes, a preus molt assequibles. No era estrany, per tant, topar-se amb cartells de descomptes d'entre el 30 i el 50%.

Per facilitar la feina dels comerços, els organitzadors van procurar provadors portàtils per tal que els clients poguessin emprovar-se la roba, i així assegurar la compra.

Igualada Comerç ha fet una valoració molt positiva de l'esdeveniment. Fonts d'aquest organisme explicaven ahir que «el bon temps i la coincidència amb altres activitats d'àmbit social i cultural celebrades el mateix dissabte ha propiciat l'afluència de gent al car-rer». L'entitat de dinamització comercial va remarcar que, «tot i que hi ha hagut un bon nivell de vendes durant el dia, el matí ha estat el moment àlgid».

Pel que fa a la unificació de botigues al Passeig, l'entitat assegurava que «ha estat un èxit», tot i la incertesa que tenien al principi, ja que l'escenari inicial d'aquesta iniciativa havia de ser la Rambla, però es va descartar a causa de les dimensions que comportaria.

L'organització insistia que encara és aviat per valorar l'impacte concret de l'esdeveniment, i que s'han de reunir amb tots els establiments per comprovar si aquest nou model és eficaç. També es va posar de manifest que alguns comerços, «per les seves condicions logístiques», no poguessin formar part del bloc comercial i se situessin a l'exterior de la seva botiga a vendre: «És interessant poder mantenir aquest model, en el qual convisquin les dues opcions», afirmaven fonts de l'entitat.