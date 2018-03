El cuiner igualadí David Andrés fa el salt als llibres

El cuiner igualadí David Andrés viurà el primer Sant Jordi com a autor d´un llibre. Columna Edicions (del grup Planeta) treu al carrer el proper 21 de març «De l´alta cuina a casa. David Andrés», un volum amb receptes d´un dels cuiners joves amb més projecció del país. Andrés és cap de cuina del restaurant ABaC, el tres estrelles Michelin que dirigeix el manresà Jordi Cruz a Barcelona, i és propietari conjuntament amb el seu germà Xavier del restaurant Somiatruites, a Igualada.

La proposta de fer el llibre li va arribar fa pocs mesos, després que es conegués que la guia Michelin havia atorgat a l´ABaC la tercera estrella. Planeta estava buscant un cuiner emergent per poder treballar amb ell i Joan Roca, el cuiner del prestigiat Celler de Can Roca, va posar el nom d´Andrés sobre la taula. I, a partir d´aquí, tot ha estat fàcil per poder fer el llibre, segons Andrés.

L´editorial estava interessat amb les receptes innovadores del cuiner igualadí i ell, a més a més, en establir una relació amb el seu món. D´aquí que el llibre parla d´ell, de la família i d´Igualada, i del seu treball. I a l´hora de presentar les receptes divideix el volum en les quatre estacions i en 24 receptes. Per a cada estació de l´any hi ha un dels seus mestres i cuiners que hi fan una aportació (una plat propi), que és el que obre cada capítol. Per tant, el xef Xavier Pellicer, amb qui es va iniciar a l´ABaC fa 9 anys , obrirà la primavera; Jordi Cruz, l´estiu; Joan Roca, la tardor, i Jean Louis Neichel, l´hivern. I el pròleg serà d´un altre dels grans noms de la cuina peninsular, Andoni Luis Aduriz (Mugaritz).



Andrés es considera alumne de tots ells, i amb tots manté una execel·lent relació, el que li ha facilitat de poder comptar amb l´aportació que els ha demanat. El cuiner igualadí està satisfet amb el resultat del llibre, que incorpora tant receptes que ha creat per a la cara de l´ABaC com algunes del Somiatruites, que és el seu projecte mé personal, i, com a comú denominador, «la creativitat a la cuina».

Andrés està treballant, també, per ser altre cop a la final del concurs de joves cuiners San Pellegrino, un concurs a nivell de tot el món. Per tercer any, l´igualadí serà el representant de la península. L´any passat es va quedar a les portes de vèncer i enguany torna a optar al guardó.

El futur hotel Somiatruites comença les obres



Des del 2013 David Andrés té un projecte personal, el restaurant Somiatruites, que en un any, aproximadament, hauria de dir-se: Hotel-restaurant Soiatruites. Superades totes les fases de projectes i de sol·licitud de permisos, l´hotel es comença a construir la propera setmana. S´han de fer tres pilars que afectaran l´actual restaurant i que seran l´únic punt de suport de l´estructura de l´hotel. Com explicava ahir Xavier Andrés, arquitecte i copropietari, s´ha procurat fer una estructura molt lleugera que no es recolzarà sobre l´estructura de l´actual restaurant.

Serà un hotel petit, de 7 habitacions, amb un concepte nou per a un client «que es pugui sentit com a casa». La qualitat energètica serà A i a la coberta hi tindrà un hort.