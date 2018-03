Un home de 57 anys, veí d'Abrera, mor en un accident de moto a prop de Sant Esteve

Vistes de la rotonda de la B-224, al terme de Sant Esteve, on hi va haver l´accident

Un home de 57 anys, amb les inicials J.J.B.M i veí d'Abrera, va morir ahir al migdia en un accident de moto al quilòmetre 22 de la carretera B-224, al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

El sinistre va tenir lloc poc després de les 12 del migdia a l'interior d'una rotonda que enllaça la BV-2293, provinent del nucli de Sant Esteve, amb la B-224, entre Martorell i Capellades. Per causes que es desconeixen, la motocicleta que conduïa la víctima hauria col·lidit amb un altre vehicle que també circulava per la rotonda. Com a conseqüència d'això el motorista va morir, mentre que no hi ha constància de cap altre ferit. Arran de la incidència es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. També hi van treballar efectius de la Policia Local de Sant Esteve.



Rotonda nova en un vial conflictiu

Es dóna el cas que la rotonda on hi va haver l'accident va entrar en funcionament ara fa justament dos anys, el primer cap de setmana de març del 2016. És de dos carils i té un diàmetre de 100 metres. La seva construcció va ser una millora en la seguretat i la mobilitat en un tram d'una carretera conflictiva, tant pel volum de trànsit que suporta (més de 20.000 vehicles diaris), com per la quantitat d'accidents que sovint hi ha al llarg del seu recorregut, especialment als termes de Sant Esteve, Masquefa i Piera. Entre els més recents destaquen l'accident d'un ciclista que va resultar ferit el maig de l'any passat quan va topar amb un camió a Sant Esteve; quatre ferits més en un xoc entre un camió i dos turismes també a Sant Esteve l'octubre del 2016; i la mort d'un jove de 21 anys en un accident múltiple el gener del 2015 a Masquefa, a poca distància del sinistre mortal d'ahir.

La perillositat d'aquesta carretera, amb diversos punts negres, en va fer plantejar fa temps la necessitat d'un desdoblament, que està projectat per al 2019. Precisament, aquesta rotonda ja es va dissenyar pensant en el futur desdoblament.

Aquest no va ser l'únic accident mortal d'ahir a les carreteres catalanes. Poc abans de les 7 de la matinada, un xoc frontal entre dos turismes a la C-17, a Gurb, va ocasionar la mort a la passatgera davantera d'un dels vehicles, menor d'edat, i quatre persones més van resultar ferides greus. Unes hores abans, cap a 3/4 de 2 de la matinada, una altra persona va resultar morta en una sortida de via a la C-63, a Sils.

Cues de 9 quilòmetres a l'A-2

A última hora del vespre d'ahir, una col·lisió múltiple amb quatre vehicles implicats va ocasionar 9 quilòmetres de cua a l'A-2 en sentit Barcelona, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

L'accident va tenir lloc poc abans de les 8 del vespre al pk 581 de l'autovia, al terme d'Esparreguera, i dues persones haurien resultat ferides lleus, per bé que en el moment de tancar aquesta edició encara no es podia precisar.