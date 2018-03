Els pacients calafins de diàlisi i d'oncologia tindran aparcament gratuït a l'hospital d'Igualada

Accés per a vianants al pàrquing de l´hospital d´Igualada

Accés per a vianants al pàrquing de l´hospital d´Igualada ENRIC BADIA / ARXIU

L´Ajuntament de Calaf ha ampliat el conveni que té amb l´Hospital d´Igualada perque familiars de persones ingressades o que han de fer tractament en aquest centre mèdic tinguin l´aparcament gratuït. El primer conveni en aquest sentit es va signar el 2014, amb l´empresa municipal d´Igualada, Sima. Amb el nou acord, el conveni s'amplia aquest acord a pacients que hagin de fer tractaments d'hemodiàlisis o d'oncologia.

Per a les intervencions, l´acord inicial preveu una targeta d'aparcament gratuïta de 25 hores i amb vigència d'1 mes. Aquesta era gratuïta per al pacient i era l'Ajuntament qui assumia el cost de cada targeta de 17,25€ més IVA.

Amb la signatura d'aquesta addenda, s'amplia la utilització de l'aparcament a pacients que hagin de fer tractaments d'hemodiàlisis o d'oncologia.

Per als tractaments d'hemodiàlisis es donaran targetes de 400 hores a raó de 15 hores setmanals durant 6 mesos. Per als tractaments d'oncologia es donaran targetes de 300 hores a raó de 10 hores setmanals durant 6 mesos. Cada una d'aquestes targetes tindran un cost de 172,51€ per l'Ajuntament. La targeta s´ha de demanar a la Unitat d'Atenció al Ciutadà de l'Hospital d'Igualada.