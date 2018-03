El cuiner David Andrés s'estrena en l'art d'escriure amb un llibre de receptes

El cuiner igualadí David Andrés viurà el primer Sant Jordi com a autor d'un llibre. Columna Edicions (del grup Planeta) treu al carrer el proper 21 de març De l'alta cuina a casa. David Andrés, un volum amb receptes d'un dels cuiners joves amb més projecció del país. Andrés és cap de cuina del restaurant ABaC, el tres estrelles Michelin que dirigeix el manresà Jordi Cruz a Barcelona, i és propietari conjuntament amb el seu germà Xavier del restaurant Somiatruites, a Igualada.

La proposta de fer el llibre li va arribar fa pocs mesos, després que es conegués que la guia Michelin havia atorgat a l'ABaC la tercera estrella. Planeta estava buscant un cuiner emergent per poder treballar amb ell, i Joan Roca, el cuiner del prestigiat Celler d'en Roca, va posar el nom d'Andrés sobre la taula. I, a partir d'aquí, tot ha estat fàcil per poder fer el llibre, segons Andrés.

L'editorial estava interessada amb les receptes innovadores del cuiner igualadí, i ell, a més a més, a establir una relació amb el seu món. Per això el llibre parla d'ell, de la família i d'Igualada, i de la seva feina. I a l'hora de presentar les receptes divideix el volum en les quatre estacions i en 24 receptes. Per a cada estació de l'any hi ha un dels seus mestres i cuiners que hi fan una aportació (una plat propi), que és el que obre cada capítol. Per tant, el xef Xavier Pellicer, amb qui es va iniciar a l'ABaC fa 9 anys , obrirà la primavera; Jordi Cruz, l'estiu; Joan Roca, la tardor, i Jean Louis Neichel, l'hivern. I el pròleg serà d'un altre dels grans noms de la cuina peninsular, Andoni Luis Aduriz (del restaurant Mugaritz).

Andrés es considera alumne de tots ells, i amb tots manté una excel·lent relació, el que li ha facilitat poder comptar amb l'aportació que els ha demanat. El cuiner igualadí està satisfet amb el resultat del llibre, que incorpora tant receptes que ha creat per a la carta de l'ABaC com algunes del Somiatruites, que és el seu projecte més personal, i, com a comú denominador, «la creativitat a la cuina».

Andrés està treballant, també, per ser altre cop a la final del concurs de joves cuiners San Pellegrino, un concurs a escala mundial. Per tercer any, l'igualadí serà el representant de la península. L'any passat va quedar a les portes de vèncer i enguany torna a optar al guardó.