Igualada inicia les obres del segon pavelló de les Comes

Primeres obres per aixecar un nou paveló esportiu de les Comes AJ IGUALADA

La maquinària que ha de fer el moviment de terres prèvia a la fonamentació del nou pavelló esportiu d'Igualada ja ha començat a treballar. El futur equipament a Les Comes, reforça el projecte de la candidatura d'Igualada per ser Ciutat Europea de l´Esport l´any 2019 i s'inscriu dins del Pla de Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals.L'equipament ha d'entrar en funcionament en aproximadament un any, la primavera del 2019. El pressupost serà de 2,4 milions d'euros.

Aquest edifici s´ubicarà a la part superior del complex, a tocar de les quatre pistes poliesportives actualment existents. Tindrà una arquitectura lleugera, amb molta llum natural, serà plenament accessible i estarà comunicat amb els pavellons annexes. La instal·lació s´ha dissenyat segons els estàndards del Consell Català de l´Esport, amb pistes de futbol sala, handbol, bàsquet i voleibol de dimensions reglamentàries i un sostre que s´aixecarà fins als 7 metres. A peu de carrer hi haurà vestidors, despatxos i serveis públics i, a la part superior, s´hi trobaran les pistes, graderia amb capacitat per 275 espectadors, vestidors i magatzems.

L´skate parc, que fins avui es trobava a l´espai on ara s´aixeca el pavelló, es reubicarà temporalment al parc delimitat pels carrers Salvador Espriu, Joan Serra i Constansó i l´Avinguda dels Països Catalans. El govern municipal, segons han explicat fonts del consistori, "ja treballa per definir a mig termini una ubicació definitiva per aquesta instal·lació, que es vol consensuar amb els seus usuaris". Pel que fa a la zona destinada a la pràctica del biketrial, també ubicada en aquesta zona, es traslladarà només uns metres, a l´entorn de l´aparcament actual de la piscina.

A banda, continuen les obres de construcció d´un nou aparcament gratuït que també donarà servei precisament a la piscina municipal. Permetrà estacionar 135 vehicles i la seva posada en marxa es preveu per aquest mateix estiu.

Ciutat Europea de l´Esport 2019

L´Ajuntament d´Igualada, des de les seves regidories d´Esports i Qualitat Urbana, va iniciar l´any 2016 el Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals. Té per objectiu posar al dia les instal·lacions esportives municipals, en molts casos envellides pel pas de les dècades i per l´ús continuat, renovant-les i ampliant-les per a assolir també la distinció de Ciutat Europea de l´Esport l´any 2019, un segell que atorga la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l´Esport (ACES Europe), d´acord amb la Comissió Europea.

La de Ciutat Europea de l'Esport és una designació que reconeix les polítiques esportives locals que contribueixen a millorar el nivell general de salut dels seus habitants, a través de la cultura de la salut, l'exercici i l´activitat física, la transmissió de valors com el joc net i l´enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat i que atorga, tant a les ciutats distingides com als seus esportistes i clubs, una major visibilitat internacional per les ciutats distingides, facilitant també l´intercanvi d´experiències amb altres ciutats del continent.