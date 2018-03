El Somiatruites comença a obrar el seu hotel

Des del 2013 David Andrés té un projecte personal, el restaurant Somiatruites, que en un any, aproximadament, hauria de dir-se: Hotel-restaurant Somiatruites. Superades totes les fases de projectes i de sol·licitud de permisos, l'hotel es comença a construir la propera setmana. S'han de fer tres pilars que afectaran l'actual restaurant i que seran l'únic punt de suport de l'estructura de l'hotel. Com explicava ahir Xavier Andrés, arquitecte i copropietari, s'ha procurat fer una estructura molt lleugera que no es recolzarà sobre l'estructura de l'actual restaurant.

Serà un hotel petit, de 7 habitacions, amb un concepte nou perquè el client «que es pugui sentir com a casa». La qualitat energètica serà A i a la coberta hi haurà un hort.