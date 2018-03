Els empresaris de l'Anoia ofereixen un espai de 'coworking' als associats

La Unió Empresarial de l'Anoia va presentar la memòria d'activitats, l'estat de comptes corresponents a l'any 2017, i els projectes previstos per l'entitat per a aquest any 2018 en l'assemblea que va celebrar dimarts. Entre els projectes d'aquest any es va destacar el nou espai de coworking que la UEA ha obert a la seves instal·lacions per a les persones que necessitin un espai de treball, la consolidació dels projectes ocupacionals (com el Fem Ocupació per a Joves i el projecte 30Plus). També es treballa la dinamització empresarial de manera sectorialitzada, es creen noves taules transversals, com la dels Recursos Humans, revolució 4.0, i hi haurà fòrums empresarials.