Igualada acull fins avui el sector paperer en l'única fira de l'Estat

Maqpaper, l'única fira de l'Estat espanyol dedicada al sector paperer, se celebra fins avui a Igualada amb més de 150 marques representades. Fira d'Igualada, responsable del certamen, espera que la mostra sigui un èxit, en la línia del bon moment que viu el sector. Quan manquen les dades de tancament de l'any 2017, s'estima que el sector paperer va dedicar el 8% de la seva xifra de negoci a la inversió, sobretot buscant una millor eficiència, renovació tecnològica i vetllar pel medi ambient. Aquest important percentatge d'inversió ve precedit dels espectaculars resultats inversors del 2016, on les inversions van créixer el 85% respecte a l'any anterior i van suposar el 7,7% de la facturació del sector.

El president de Fira d'Igualada, Joan Domènech, creu que hi ha motius per a la satisfacció perquè «s'ha arribat al públic esperat i els expositors estan molt contents». També va fer una bona valoració del canvi al nou recinte de l'Escorxador, «que els mateixos expositors han acollit molt bé». I el president de la Fira d'Igualada encara va afegir un tercer element per sentir-se cofoi de la mostra: el sector del paper i el sector energètic, també present, encaixen, «ja que el paperer té l'estalvi energètic com un dels seus principals objectius». Per la seva banda, Marc Castells, alcalde d'Igualada, va voler posar l'accent en la posada en marxa del nou espai de l'Escorxador, un «recinte modernista que atorga un toc distintiu a la fira».

Castells també va aprofitar per recordar «la potencialitat del sector paperer, del qual la comarca de l'Anoia n'és i n'ha de ser referent».

En aquests moments, la indústria aposta per fortes inversions i per reforçar la seva especialització en paper per a embalatges (el 58% del total de la producció). Aquestes inversions es tradueixen en números absoluts en 328 milions d'euros el 2016 i en una previsió de 372 milions d'euros l'any 2017 (pendent de tancament), mantenint-se aquesta tendència. Malgrat la desacceleració econòmica, el sector ha seguit apostant fortament per la inversió en els darrers 10 anys i ha dedicat una mitjana anual del 5,3% de la seva facturació, el que suposa 2.282 milions d'euros.

Aquestes inversions van destinades, sobretot, a la innovació, increment de la capacitat de producció, millora de l'eficiència i reducció de costos i renovació tecnològica (aquí és on juga un paper fonamental Maqpaper).