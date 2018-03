Òdena promou el moviment dels seus treballadors amb bicis elèctriques

Amb l'objectiu de fomentar l'ús de vehicles no contaminants i una mobilitat sostenible, l'Ajuntament d'Òdena ha adquirit dues bicicletes elèctriques. Els vehicles es van sol·licitar a la Diputació de Barcelona i han estat cedits per aquesta administració per un cost zero.

Una de les bicicletes estarà a disposició dels treballadors/es de la corporació perquè la puguin utilizar per als desplaçaments que hagin de fer en el desenvolupament de les seves tasques i no utilitzin vehicles motoritzats, i l'altra bicicleta serà d'ús per a la Policia Municipal.