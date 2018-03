L'Ajuntament de Martorell posa en marxa el procés dels pressupostos participatius

L'Ajuntament de Martorell ha presentat el procés de Pressupostos Participatius 2018 en un acte que es va dur a terme a El Círcol, seu de l'Oficina de Pressupostos Participatius. L'edició de l'any passat va ser un èxit i la d'enguany podria superar la participació.

L'acte va ser presidit per la coordinadora de l'Àrea de Servei a les Persones i regidora d'Ensenyament, Núria Canal, i la regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, Míriam Riera. La presentació va tenir, a més, la participació de Marc Majós, membre de l'empresa especialitzada en processos participatius Iniciatives Dinàmiques Comunitàries (INDIC), que va explicar la metodologia als assistents.

La presentació va començar amb la intervenció de Míriam Riera, que va explicar l'estat en què es troben les cinc propostes guanyadores de l'any passat, com és el cas del parc inclusiu, que s'inaugurarà el proper 18 de març, la restauració dels gegants, capgrossos i bestiari i la propera construcció d'un rocòdrom al parc de Can Cases. Un altre dels projectes que s'està definint són les vies escolars segures, per al qual, com ha apuntat Riera, «hem tingut l'ajuda dels nens que han de fer cada dia la ruta de casa a l'escola».

El següent en intervenir va ser l'especialista en processos participatius Marc Majós, de l'empresa INDIC. Majós va explicar com serà el procés de presentació de propostes, que es podrà fer «del 12 de març al 9 d'abril a través del web decideix.martorell.cat. El cost de cada proposta no podrà superar els 40.000 ? i cada persona o entitat podrà presentar-hi fins a tres propostes».

Per la seva part, la coordinadora de l'Àrea de Servei a les Persones i regidora d'Ensenyament, Núria Canal, va destacar que «les propostes poden tirar-se endavant gràcies al fet que hi ha un treball en equip i en coordinació amb diverses regidories».

Després de l'èxit de la primera edició, realitzada l'any passat i que va tenir 88 propostes presentades i un total de 2.055 vots, la campa-nya del 2018, que porta el lema «Si tens una idea, no te la quedis dins», destinarà novament 200.000? del pressupost d'inversions de l'Ajuntament de Martorell. D'aquest pressupost, 40.000 ? seran per a les propostes que sorgeixin dels alumnes de les escoles de Martorell de quart i cinquè de primària, alumnes que formen part del Consell d'Infants.

Qualsevol persona o associació vinculada a Martorell pot presentar fins a 5 propostes perquè puguin ser triades. Les que compleixin els requisits tècnics que s'han establert passaran a la fase de votació, i d'aquestes, les que tinguin més suport de la ciutadania es faran realitat.