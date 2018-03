Masquefa orienta els joves en estudis i oficis de futur

Prop de 300 joves de l'Anoia van passar ahir per La Fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa per informar-se i rebre orientació acadèmica i/o laboral de la mà de professionals, centres acadèmics, cossos de seguretat i institucions. La instal·lació ha acollit una nova edició de Fira Futur, mostra que organitza l'Ajuntament de Masquefa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants van participar en diferents tallers, accions formatives, xerrades i activitats. Les activitats tenen com a objectiu dotar els joves d'eines, projectes i equipaments de primera qualitat que els permetin formar-se educativament i professional i promocionar-se a nivell llaboral.

L'acte d'inauguració de la fira va ser a càrrec de l'alcalde, Xavier Boquete; Jordi Vidal Marín, inspector dels centres d'Igualada en representació dels Serveis Territorials d'Ensenyament; i de Jordi Plana, gerent de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona. També hi van ser diferents alcaldes de municipis de l'entorn de Masquefa.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, va assegurar que «Fira Futur s'ha consolidat al llarg dels darrers anys com un veritable generador d'oportunitats d'ocupació i una plataforma de primer ordre per orientar el futur acadèmic i laboral dels nostres joves».

«El projecte ja està plenament arrelat al territori gràcies a la implicació de tots els agents i a la resposta tan positiva dels joves, que valoren aquesta Fira com una ocasió única per nodrir-se de tota aquella informació i experiència essencial que necessiten per poder encaminar amb criteri i seguretat el seu futur», en paraules del mateix Boquete.

Fira Futur ha arribat a la dotzena edició amb la presència d'un total de 17 expositors, entre instituts, acadèmies, cossos de seguretat i institucions. Tots ells han instal·lat els seus estands a la Sala Polivalent i al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo per mostrar les diferents opcions formatives que existeixen a l'Anoia Sud i el seu àmbit d'influència per continuar estudiant o reprendre els estudis.

Enguany, amb l'objectiu de donar una resposta ràpida i adequada a les necessitats dels joves, un total de quatre orientadors professionals han ofert informació i assessorament personalitzat als visitants sobre les diferents opcions per continuar estudiant, i aquest ha estat un dels recursos més ben valorats de la fira.