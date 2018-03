Martorell organitza per a avui el primer Dia de la Cooperació

Martorell celebra per primera vegada el Dia de la Cooperació al Desenvolupament. La cita es du a terme avui a l'edifici El Círcol i a la plaça de la Vila durant tot el dia.

La jornada, organitzada per la regidora de Cooperació, té com a objectiu aconseguir i reforçar la visibilitat de les entitats de Cooperació de Martorell. Les cinc entitats participants són Mans Mercedàries, Vendanthangal Samar, Amics de Fundase Bolívia, Ocularis Associació i Fundación Anepal.

Els actes es desenvolupen des de les 10 del matí fins al vespre. Fins a les 14 h, durant tot el matí té lloc una Fira de la Cooperació on cada entitat disposa de la seva parada per informar sobre les seves activitats i per recaptar diners a través de la venda del seus productes. Al mateix temps es fan activitats i tallers infantils, així com el concert de Fraternidad Cultural Karumanta i l'espectacle Tot sol i... núvol.

A les 18 h, a l'edifici del Círcol, cadascuna de les cinc entitats participans té l'oportunitat de presentar i exposar els seus projectes en una taula rodona anomenada «Com cooperem des de Martorell». Després, a les 19 h, s'inaugura una exposició amb el mateix nom que té com a finalitat il·lustrar la tasca de les entitats.