Neix a Igualada un cicle musical i debat per ajudar a les caixes de resistència de casos que afecten anoiencs

'Kalopsia, música i paraula per cuidar la nostra gent' és un nou cicle que neix a Igualada amb l'objectiu de contribuir a les caixes de resistència de casos que afecten diversos ciutadans de l'Anoia com són els 51 investigats per tallar l'A-2 durant la vaga del 8-N i la causa 'Som 27 i més'.

La programació de Kalòpsia arrencarà el 24 de març amb un concert d'Ovidi4 i finalitzarà el 30 de juny amb l'actuació de Meritxell Gené i Aina Torres. Entremig es podran veure les actuacions de Cesk Freixas, Xavi Sarrià i Jo Jet i Maria Ribot. Cada concert anirà precedit d'una xerrada o debat, que comptaran amb la participació de Txell Bonet, Bel Olid, Jordi Borràs, Mireia Boya i Mireia Vehí. Un dels impulsors, Carles Duran, ha explicat que l'objectiu era organitzar un cicle "al voltant de la resposta a la repressió des de les cures i la comunitat".

Segons expliquen els seus impulsors, Kalopsia neix de la inquietud de "voler abordar el moment polític que estem vivint, però sobretot de fer costat a qui el pateix de forma directa". El cicle vol construir un "discurs antirepressiu" que sigui inclusiu i que posi la cultura "al centre com una eina que transforma, que suma i que fa xarxa i que, en definitiva, cuidi a la gent que pateix la repressió per voler canviar les coses".

A través dels diners recaptats amb tots els concerts, es vol contribuir a les caixes de resistència de diferents casos que afecten persones de la comarca de l'Anoia. Concretament, la causa de les 51 persones investigades per tallar l'A-2 durant la vaga del 8 de novembre passat –que el jutge ja ha arxivat provisionalment- i també el cas 'Som 27 i més', en què 27 persones estan investigades per ocupar el rectorat de la UAB l'abril de 2013.

El cicle, que tindrà lloc entre el març i el juny a diferents espais de la ciutat, s'inaugurarà el 24 de març amb un concert d'Ovidi 4 al Teatre de l'Aurora. Aquest serà l'únic acte en què caldrà pagar entrada, ja que la resta funcionaran a través de la taquilla inversa. El segon acte serà el 7 d'abril a les Cotxeres –la seu dels Moixiganguers d'Igualada- i comptarà amb la xerrada 'Família i repressió', amb familiars de persones que estan empresonades com Txell Bonet, i posteriorment hi haurà el concert de Cesk Freixas.

El dissabte 12 de maig el cicle proposta la xerrada 'Cultura, comunitat i transformació' a càrrec de Bel Olid i, posteriorment, tindrà lloc el concert del cantautor valencià Xavi Sarrià, que farà parada al Casal Popular d'Igualada 'El Foment'. El proper acte serà el 14 de juny amb la xerrada 'L'1-O darrera la càmera' del fotoperiodista Jordi Borràs i a continuació actuarà el duet manresà Jo Jet i Maria Ribot. L'acte tindrà lloc a l'Adoberia Bella.

Finalment, tancaran el cicle dos actes al pati de l'Ateneu Igualadí. Seran la xerrada 'Informe de Minotaure', amb la presència de Mireia Boya i Mireia Vehí, i l'espectacle poeticomusical 'La mirada violeta', amb la cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina Torres.