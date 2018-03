Olesa Comerç celebrarà diumenge la Fira de Primavera a la plaça de Catalunya

Demà diumenge, 11 de març, Olesa Comerç celebrarà la Fira de Primavera. La celebració, en la qual participaran més d'una cinquantena de comerços, es desenvoluparà a la plaça de Catalunya d'Olesa. Durant tot el dia hi tindran lloc un seguit d'activitats programades i dirigides a tots els públics, tant per a adults com per a nens. Al matí s'impartirà una classe de zumba. Al migdia hi haurà un concert. I, a la tarda, un taller de dolços per a infants i una master class de ball a la tarda. A més de les activitats, de les 10 h a les 20 h, els assistents podran gaudir d'un servei de bar i d'uns inflables instal·lats a la zona.

Els actes es desenvoluparan paral·lelament a una nova representació de La Passió, que, de 10.15 h a 14 h, oferiran un assaig amb tots els elements tècnics i escenogràfics.