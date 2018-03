Els restaurants d'Igualada oferiran carmanyoles reutilitzables als clients

Igualada Comerç engega una segona fase del pla de reducció de tot allò que es llença a les botigues i restaurants. L'objectiu final és arribar al residu zero, però es comença per campanyes d'accions concretes. Entre d'altres, es vol crear unes carmanyoles reutilitzables perquè els clients de restaurants es puguin emportar el menjar sobrant del seu àpat. Els botiguers també impulsen la creació d'un segell de sostenibilitat d'Igualada Comerç, i programaran formació i tallers de cuina d'aprofitament per tal d'avançar en aquesta línia. Una altra de les accions serà fer una ambientalització de cartes d'establiments de restauració. La campaya suma a l'objectiu general de reduir residus el de lluitar contra el malbaratament alimentari.

En la línia d'aprofitar millor els aliments, la campanya que impulsa Igualada Comerç vol posar sobre la taula el projecte de creació d'una nevera comunitària. És una idea que pretén replicar el projecte «The people's fridge» engegat a Londres i que «ha tingut resultats excel·lents», segons expliquen els responsables de l'entitat comercial. Aquesta mesura permetrà reduir el malbaratament d'aliments i a la vegada promoure'n un ús social.

Entre altres iniciatives, a part de la nevera comunitària, també es vol fer una campanya de foment de la reutilització, amb jornades i seminaris de formació per la reutilització. I s'abordarà la creació de la imatge i el sistema de carrets de compra retornables. També es pretén crear una imatge per als restaurants que serveixin aigua de l'aixeta, i es vol dissenyar bosses reutilitzables per als establiments. També hi ha previst fer bosses per comprar el pa.

I, en jornades posteriors, es faran jornades de compra a granel i taller d'esferificacions i contra el malbaratament alimentari (el 21 de març, de 5 a 7 de la tarda), i una xerrada per explicar com es poden fer retallades importants en la compra de fruita aprofitant la que està més madura per fer batuts.



En l'agenda del país

En la primera edició de l'any passat de la Setmana del Comerç, es van arribar a organitzar 123 activitats arreu a càrrec de 100 entitats de tot Catalunya.

L'any passat, Igualada Comerç va tenir un paper destacat ja que hi va presentar el Pla Integral d'Estalvi, Eficiència i Sostenibilitat per als comerços associats a Igualada Comerç. Aquesta segona etapa del projecte també s'inclou en aquesta setmana.

Com una novetat dins la Setmana del Comerç, és previst fer a Barcelona una jornada amb el nom de Dia de Territori, on es faria una presentació de les associacions que fan un projecte mediambiental i sostenibles arreu del país.