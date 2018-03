El caminant solidari d'Igualada està a punt d'acabar la volta peninsular

Salvador Serra completarà diumenge que ve la seva caminada solidària per tot el perímetre de l'Estat. El caminant igualadí haurà fet 3.900 quilòmetre a peu, passant calor, fred, amb pluja i neu, i haurà aconseguit recaptar a l'entorn de 6.000 euros. La seva no és una caminada qualsevol, els seus passos tenen com a finalitat omplir una mica més la guardiola de Càritas Anoia-Segarra.

Serra, que s'apropa als 70 anys, ja ha passat Saragossa (dimecres) i ara es va apropant a Catalunya. Des que va arribar al País Basc ho fa acompanyat d'un manresà, Jaume Moncunill, amb qui estan fent plegats aquestes darreres etapes de retorn i completant, tot, el Camí Ignasià. «No estava previst inicialment», perquè la primera ruta marcava que Serra arribava fins a Irun i després baixava cap a Santo Domingo de la Calzada. Però la companyia de Moncunill va fer que canviés la part final del recorregut i fer el camí de sant Ignasi, de Loiola a Manresa. «També em va venir de gust el canvi de recorregut, perquè el Camí Ignasià no l'havia fet mai», explica. Diumenge que ve, 18 de març, serà a Igualada. El dia 19, Sant Josep, té previst fer una aturada, un últim descans, i el dia 20 farà el tram des de la capital de l'Anoia fins a la Cova de Manresa.

Serra va marxar fa 5 mesos d'Igualada i només ha fet una aturada per passar els dies de Nadal amb la família a la seva ciutat. Ha anat fent etapes diàries d'una tretena de quilòmetres aproximadament i físicament «he estat molt bé». De totes maneres, tot i tenir una bona condició física i ser un expert caminant, «es noten els anys». «En fa dos i mig vaig fer de Berlín a Igualada, amb etapes de 40 quilòmetres, que aguantava la mar de bé. Ara, quan són de més de 35 quilòmetres, ja es nota».

Les etapes, com l'orografia, han estat irregulars, però els pitjors dies pel que fa a caminar van ser els de la primera de les importants nevades que hi ha hagut aquest any. «Estava per la zona de Zamora, a punt d'entrar a Galícia. Havia de fer els ports de Padornelo (1.381 m) i la Canda (1.261m) i la neu, que s'hi va quedar uns dies, i el fred van ser molt intensos». Aleshores, Serra anava sense companyia, com en la majoria del recorregut. Va arribar a Santiago, però, sense més problemes i amb bona salut.

I després de passar per la catedral compostel·lana ha anat fent el seu recorregut per Astúries, Cantàbria i el País Basc. Aquests dies van ser pràcticament de pluja diària. I, entremig, una segona nevada, «però aquesta més suau, amb una neu molt tova que no va crear tantes dificultats».

En tot el recorregut, Serra ha trobat «molt bona acollida». Potser fins i tot més que solidaritat, perquè inicialment el propòsit marcat era recollir fins a 10.000 euros, i el resultat final, si pot aconseguir-ho en el tram final, serà arribar a aquests 6.000 euros abans esmentats. Això sí, «he viscut moment emocionants, com a Saragossa, on ens van rebre fins i tot amb un grup de jotes, un parell dedicades a Catalunya i a Montserrat», explica Serra.

L'igualadí s'ha sentit molt acompanyat de gent d'arreu de l'Estat. Ha dormit en albergs, però en algunes poblacions també hi ha hagut famílies que l'han acollit a casa seva, i en tot el recorregut no s'ha trobat cap rebuig per la situació política catalana.

En aquesta setmana final, Serra i Moncunill afrontaran les etapes dels Monegres, Fraga, Lleida i la final cap a Igualada. El caminant igualadí se sent satisfet del projecte. Sempre havia fet llargues caminades simplement pel gust de caminar i veure món, però des que es va jubilar es va vincular al grup de Càritas d'Igualada i li va semblar que ell havia de poder fer una acció de suport al grup igualadí.

Serra ha fet fins a 17 vegades el camí de Santiago, moltes per diferents camins que passen per l'Estat, però en alguns casos l'ha començat en punts d'origen prou allunyats del destí, com Roma (2012) i Berlín (2015). Les aportacions es poden fer a ES 47 2100 0001 0702 0022 1597 a partir de cinc euros.