L'Olesa Ateneu apropa el concepte nació als olesans amb un ull posat en el procés

La sala d'actes del local de la Comunitat Minera Olesana va ser l'escenari, divendres, de la conferència «Espanya, nacionalisme i nació: 200 anys de fracàs», a càrrec de l'historiador i professor de la Volkshocschule de Viena, Fèlix Figueras. Organitzada per l'Olesa Ateneu, s'hi van analitzar els motius pels quals el sentiment de nació a l'Estat espanyol no ha acabat d'arrelar com ho ha fet en la resta d'Europa, en què la relació estat-nació és molt més potent.

Figueras va explicar que, a Espanya, el terme nació es va començar a sentir a principi del XIX amb la Constitució de Cadis, i que a la resta d'estats europeus no feia gaire més temps. Amb els regnes absolutistes, la unificació dels poders de l'estat, la religió i la llengua van fer que als estats europeus arrelés un sentiment de nació que, en el cas espanyol, va tenir el suport de la Santa Inquisició fins a la creació dels cossos policials. Per assolir aquest procés de «nacionalització», l'historiador va apuntar dos pilars fonamentals que ajuden a crear una consciència col·lectiva: l'escola i el servei militar obligatori. Al seu entendre, el principal motiu del fracàs del procés de nacionalització a Espanya es va donar per un cúmul de circumstàncies associades a la manca d'inversió en educació en temps prèterits, a la nul·la participació de les classes benestants en el servei militar i a la manca de símbols nacionals reconeixibles. Va afegir que a Espanya no hi va haver el salt com en altres estats de les velles monarquies absolutistes a països moderns.

Al seu entendre, això és el que ha fet que nacions presents a l'Estat espanyol (com la basca, gallega i catalana) vulguin tenir un estat sobirà, amb el procés com a prova més evident d'aquesta realitat.

L'acte va finalitzar amb un torn de precs i preguntes dels presents.