Presó i inhabilitació per a l'exalcalde de la Torre de Claramunt per unes obres il·legals

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna d'un any i tres mesos de presó i nou anys d'inhabilitació per a càrrec públic a l'exalcalde de la Torre de Claramunt Ramon Ferri (CiU) per un delicte sobre l'ordenació del territori. Els magistrats de la secció 8a de l'Audiència de Barcelona han desestimat els recursos presentats en contra de la sentència del titular del jutjat penal 8 de Barcelona. La sentència de l'Audiència també confirma la pena d'un any i sis mesos de presó i deu anys d'inhabilitació per a l'arquitecte municipal, així com també la pena d'un any i tres mesos de presó per als propietaris de la finca rústica Cal Tiquet, on es van construir les edificacions il·legals. Tant l'exalcalde com l'arquitecte haurien permès, entre els anys 2002 i 2006, la construcció d'un complex recreatiu en sòl no urbanitzable i d'interès agrícola. A més, els jutges també obliguen a enderrocar totes les edificacions.