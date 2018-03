Igualada donarà a conèixer les aplicacions gastronòmiques de les plantes amb més de 70 activitats

El col·lectiu Eixarcolant organitza la tercera edició de la Jornada gastronòmica de les plantes oblidades, una proposta que tindrà lloc el dissabte 7 d'abril i que té per objectiu donar a conèixer els usos i aplicacions gastronòmiques de les plantes. S'han organitzat més d'una setantena d'activitats entre les quals hi ha tallers, tastos, xerrades, exposicions, sortides o un dinar silvestre. Durant la jornada també es farà un èmfasi especial a les activitats infantils i s'ha creat l'Itinerari Jove per acostar les generacions futures a aquestes plantes. El col·lectiu organitzador –una entitat sense ànim de lucre que fomenta la recuperació dels usos tradicionals de la vegetació- vol donar a conèixer com les plantes poden contribuir a fomentar una alimentació saludable i una agricultura sostenible.

Algunes de les activitats que es duran a terme en el marc de la Jornada són tastos de productes relacionats amb les plantes com ara pans, batuts, flors o salses. També s'organitzaran gairebé una vintena de tallers per aprendre a experimentar amb les plantes. Entre aquests, s'ensenyarà a fer formatge amb herbacol, a fer xampanyet de saüc o a elaborar magdalenes silvestres. A més, també s'ha organitzat una sortida etnobotànica de dues hores i mitja per descobrir les plantes que estan a tocar dels límits urbans però que passen desapercebudes per a la majoria de població.