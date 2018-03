L'Adoberia Bella d'Igualada acollirà la quarta edició de la Matinal de la Reempresa

Igualada acollirà aquest proper divendres la quarta edició de la Matinal de la Reempresa; un matí d´activitats i conferències destinades a cedents i reemprenedors que busquen comprar o vendre un negoci que estigui en funcionament. Les àrees de promoció econòmica de l´Ajuntament d´Igualada, de l´Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Node Garraf (que integra ajuntaments de la comarca del Garraf i altres agents socials del territori) en la seva qualitat de punts d´atenció de Reempresa, han treballat conjuntament per tal de dinamitzar l´espai de Matchings d´aquesta quarta edició de la Matinal de Reempresa amb l´objectiu de convertir-lo en un punt de trobada entre empresaris dels respectius territoris que han decidit vendre el seu negoci i persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat.

Entre les empreses que hi participaran hi ha una llibreria papereria amb 25 anys de trajectòria ubicada a Igualada, un allotjament rural situat al Penedès en actiu des del 2005, una empresa de disseny gràfic i impressió digital a la comarca del Garraf o un club de pàdel indoor amb quatre pistes que ofereix classes particulars de pàdel i organitza regularment tornejos i activitats per als seus usuaris ubicat a Les Cabanyes.

Aquesta acció de treball en xarxa promoguda des de la Diputació de Barcelona i coordinada pel Centre de Reempresa de Catalunya, s´emmarca en el conveni de col·laboració que el passat 2016 van renovar la DIBA i la patronal Cecot per consolidar un mercat organitzat i transparent de compravenda de petites i mitjanes empreses mitjançant els 35 ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

L´acte s´estructurarà en diverses activitats: dues conferències amb l´objectiu d´assessorar a possibles cedents i reemprenedors interessats en el programa i un espai de matchings, on els participants disposaran de 30 minuts per poder-se entrevistar amb diferents cedents que busquen vendre el seu negoci. L´objectiu d´aquesta activitat és poder acostar a les persones interessades en reemprendre un negoci amb altres que busquen cedir-lo perquè es coneguin i aquests últims puguin explicar de primera mà el funcionament i gestió de la seva empresa. A més, a les 10 del matí, tindrà lloc l´acte de presentació de Reempresa al municipi, amb l´assistència de Marc Castells, alcalde d´Igualada i vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, David Garrofé, secretari general de la Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l´Anoia (UEA) com a representants empresarials de Reempresa a l'Anoia i Albert Colomer, director del Centre de Reempresa de Catalunya.

Igualada agafa el relleu de la Matinal a Sabadell, que va organitzar el passat mes d´octubre el mateix format d´acte i que va reunir a més de 100 participants provinents de Sabadell, Terrassa i de la resta de municipis de la comarca. Un total de 15 empresaris cedents i 2 assessors de CaixaBank van participar a l´espai de matchings, el que va suposar la generació de 40 processos amb diferents reemprenedors.

El Centre de Reempresa de Catalunya ha posat en marxa una pàgina web (matinal.reempresa.org) on, qui ho vulgui, encara pot inscriure´s i informar-se sobre les diferents conferències i activitats de la jornada.

La Reempresa, una iniciativa de la patronal Cecot i d´Autoocupació, és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. El desplegament a la demarcació de Barcelona es realitza en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els 35 principals centres locals de serveis a les empreses de la província.