L'Ajuntament d'Olesa compta iniciar les obres de la comissaria el juliol

El regidor d'Obres i Edificació d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, calcula que les obres per a la construcció de la nova seu de la Policia Local del municipi podrien començar el juny o juliol. Abans s'ha de fer l'adjudicació de a l'empresa que guanyi el concurs. L'Ajuntament d'Olesa ha aprovat inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut de la nova comissaria, amb un pressupost d'execució total de prop de 950.000 euros, que dóna llum verd també a la licitació de l'obra. La comissaria hauria de poder estar en servei a mitjan 2019, ja que es tracta d'una obra amb un termini d'execució de pràcticament un any.

La futura comissaria de la Policia Local d'Olesa s'ubicarà en un terreny municipal del carrer d'Amadeu Paltor, al barri dels Closos i al davant de la Llar d'Infants Taitom. Una part del cost del projecte, 300.000 euros, seran finançats per la Diputació de Barcelona. Amb les noves instal·lacions, se solucionaran els problemes d'espai que té el cos policial local i les deficiències que presenta l'actual edifici.

La intenció de l'equip de govern és que, un cop s'hagi enllestit el trasllat de la Policia Local, es pugui enderrocar l'actual edifici que acull les dependències policials i de Protecció Civil. Quedarà pendent decidir quins seran els usos que pugui tenir aquest gran espai municipal que quedarà lliure al centre d'Olesa.

La comissaria es traslladarà a un punt on el cos no perd centralitat i guanya velocitat de resposta davant d'emergències, segons ha explicar el regidor d'Obres. Riera considera que es tracta d'un espai molt adient per a la comissaria, ja que, a més, la proximitat amb la via del tren no fa l'espai adequat per a usos més residencials.

El projecte inclou un edifici d'uns 600 m2, que disposarà d'una àrea d'atenció al públic, una oficina de denúncies, una sala d'espera i una oficina polivalent; una àrea d'accés restringit, amb diferents despatxos; una zona privada amb els vestidors, sala de reunions, menjador i zona d'armers, i finalment una àrea de detenció i custòdia. També tindrà un ampli espai d'aparcament exterior i, si és possible, una zona de serveis externs com ara l'ADF i Protecció Civil, tot i que aquesta darrera part encara no ha estat definida.



Dos anys de treballs previs

El regidor ha destacat que fa més de dos anys que es treballa en aquest projecte, ja que, abans de redactar-lo, es va fer un programa funcional per definir les necessitats de la comissaria.

El projecte executiu per a la construcció de la nova comissaria de Policia Local es pot consultar al tauler d'anuncis del web municipal.