Recstores i Barcelona 080 creen un concurs per a dissenyadors i marques joves

El Recstores i Barcelona 080 Fashion convoquen el primer premi per a dissenyadors i marques joves. El premi serà poder tenir una pop-up Store gratuita a la zona de disseny independent durant els quatre dies de Rec.0. que se celebra entre el 9 i el 12 de maig. Les antigues adoberies quedaran ocupades aquests dies per marques de moda de primer nivell i dissenyadors emergents que converteixen el barri industrial en una experiència de retail.

El concurs, segons han explicat els organitzadors, es vehicularà a través de Facebook, on els dissenyadors i marques joves podran presentar els seus treballs amb la finalitat de ser escollits. Els deu finalistes seran els que es decideixi per votació popular. D´aquests deu, un jurat format per Josep Abril (dissenyador), Margarita Puig, (periodista de moda), un membre de 080 i un membre de Recstores, escolliran tres finalistes d´on, finalment, sortirà el guanyador o guanyadora.

El concurs començarà el dia 9 de març i acabarà el 20 d´abril. L´entrega del premi serà el dia 26 d´abril en un acte que tindrà lloc a la botiga NU#02 de Barcelona, espai dels dissenyadors Josep Abril, Miriam Ponsa i Txell Miras. L´acte comptarà amb la presència del jurat, finalistes i convidats. Josep Abril farà entrega del premi. El guanyador serà anunciat en el mateix acte així com a les xarxes socials i a la web de Recstores.

Un centenar de marques de moda, més de 40 antics espais industrials transformats, 3 escenaris de música i 40 food trucks són els ingredients principals de la pròxima edició del Rec.017, que espera rebre més de 100.000 visitants. Així, moda, gastronomia, activitats culturals i una àmplia programació musical conviuen només durant quatre dies al barri del Rec d´Igualada.

Rec.0 Experimental Stores va néixer l´any 2009 de la mà de professionals del món del disseny i la comunicació per reivindicar el patrimoni del barri del Rec d´Igualada. En aquests vuit anys s´ha convertit en un festival de referència del món de la moda i de la cultura, amb la singularitat de donar vida a un patrimoni industrial únic a Catalunya. A la darrera edició, celebrada el novembre de 2017 van passar pel Rec.0 unes 120.000 persones.