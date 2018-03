Els Moixigangers d'Igualada afronten la temporada del 3 de 9 amb folre

Els Moixiganguers d´Igualada enceten aquest diumenge una il·lusionant temporada 2018 amb l'objectiu de poder assolir en el decurs de l'any el primer castell de 9 pisos. Fins ara, Moixiganguers ha consolidat la construcció de castells de 8. La temporada passada van tancar un any espectacular amb la consequció i consolidació de les construccions de 8 pisos. Aquest diumenge, obren la nova temporada.

La colla fa un mes que assaja a Les Cotxeres i han alçat el sostre per poder alçar, justament, un pis més. Estrenen, doncs, aquest barret al sostre que permet proves més altes als assajos i treballar "amb seriositat el 3 de 9 amb folre", segons explica Jordi Còdol, portaveu de l'entitat. Diumenge els morats actuaran a les 12 del migdia al costat dels Castellers de Berga i just davant del local, a la Plaça de Catalunya, 1, al Parc de l´Estació Vella.

Els Moixiganguers van tancar el 2017 sense cap caiguda i havent alçat el 5 de 8. Códol ha explicat que no s'han posat data per poder portar el 3 de 9 amb folre, però admet que és el gran objectiu de l'any. La temporada dels Moixiganguers té dos gran moments: la Festa Major d´Igualada, a l´agost, i el concurs de castells de Tarragona, a l´octubre. A més a més les camises morades seran també a les principals places castelleres del país, que valoren així el bon estat de forma dels igualadins. Actuaran a Vilafranca, Valls, Reus, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Sant Cugat del Vallès i el barri de Gràcia de Barcelona, entre d´altres, i ho faran al costat de les millors colles del moment.

Còdol ha explicat que fins ara s'està treballant en assajos intensos i amb molta gent i es preparen "actuacions molt exigents" per afrontar el repte. I ha afegit que "per assolir el repte es va aixecar el sostre del local", "per poder assajar castells més alts i amb la xarxa", afegeix. El responsable de la colla afirma que "estem convençuts que aquest treball donarà resultats".

Assajos oberts a tothom



Els Moixiganguers obren els seus assajos a tothom que vulgui viure els castells d´aprop. Assagen a Les Cotxeres cada dimecres i cada divendres, els dimecres amb assajos de canalla (de 19 h a 20 h) i generals (de 20 a 22 h) i els divendres amb assajos de pilars (de 21.30 h a 22 h) i generals (de 22 h a 00 h). La colla combina el treball casteller amb propostes lúdiques que s´ofereixen periòdicament a Les Cotxeres. I una d'aquestes, comenta Còdol, són les exposicions de la mostra fotogàfica Fine Art, sobre el món casteller.

Entre 150 i 250 per fer el castell



En aquests moments, l'entitat mou entre 150 i les 250 persones. La xifra de gent pot ser molt variable. Còdol preveu que aquests diumenge es poden quedar en les 160 persones, però preveu, en canvi, que dies com la festa major o el Conscurs de Castells de Tarragona poden superar les 300 o 400 persones.

Els nous reptes en la construcció de castells fa que la colla morada necessiti més participants. "Sabem segur que com més persones hi hagi a l'assaig i a les actuacions, més bé el podrem treballar i el podrem portar a plaça", explica Còdol. Al 3 de 9 amb folre hi ha unes 43 persones que van al folre, 16 més que són el tronc i la canalla (12 al tronc i 4 a canalla) i és imprescindible que la pinya sigui molt extensa. En el conjunt, Còdol creu que hi hauria d'haver un grup superior a les 200 persones.