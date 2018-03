Olesa veu amb satisfacció que la via blava passi més pel seu municipi

El regidor d'Obres i Edificació de l'Ajuntament d'Olesa, Miquel Riera, ha assegurat que el traçat el Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves preveu fins a tres canvis de riba dins el tram de riu al seu pas pel terme d'Olesa. El projecte proposa 16 portes d'accés, una al terme municipal olesà. Riera ha explicat que el camí transcorrerà majoritàriament pel costat olesà.

L'Ajuntament d'Olesa va assistir a final de la setmana passada a una reunió dijous passat convocada l al Consell Comarcal del Bages amb el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, on es va explicar el traçat final.

Tal com ha explicat Riera, la reunió va servir per explicar el contingut del Pla Director Urbanístic de la Via Blava del Llobregat als municipis afectats, així com també per demanar als ajuntaments que si tenen més suggeriments els facin arribar a la Generalitat abans del dia 21 de març.